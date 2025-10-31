«Американські битки»: чому їх все більше і чи добре це для нас
Розслідують смертельну ДТП на Львівщині, у якій загинуло четверо військових

Аварія трапилася вчора.

Розслідують смертельну ДТП на Львівщині, у якій загинуло четверо військових
Місце ДТП
Фото: ДБР

Правоохоронці з’ясовують обставини смертельної дорожньо-транспортної пригоди за участі військовослужбовців однієї з військових частин Львівщини. Через зіткнення з вантажівкою загинуло четверо військових.

Про це повідомили у ДБР. 

Вчора, 30 жовтня близько 21:15 поблизу села Жирівка Львівського району водій автомобіля "Nissan" з військовими номерними знаками не впорався з керуванням на повороті. Автомобіль виїхав за межі проїзної частини та врізався у вантажівку, яка на той момент стояла нерухомо.

Через зіткнення загинули водій та двоє пасажирів автомобіля "Nissan", а також пасажир вантажівки – також військовий, який саме виходив із кабіни.

Слідчі та оперативні працівники ДБР провели огляд місця події, вилучили речові докази, опитали свідків та розпочали з'ясування всіх обставин трагедії.

За фактом події розпочали кримінальне провадження за ч. 2 ст. 415 Кримінального кодексу України (порушення правил водіння або експлуатації машин, що спричинило загибель кількох осіб).

  • На Сумщині до 7 років позбавлення волі засудили військовослужбовця, який вчинив смертельну ДТП у стані сп’яніння та залишив потерпілих у небезпеці.
﻿
