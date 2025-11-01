Росіяни поранили двох цивільних у Краматорську на Донеччині

З початку повномасштабного вторгнення РФ поранила 8405 цивільних мешканців Донеччини.

Упродовж минулої доби російські окупанти завдали поранень двом мирним мешканцям Донецької області.

Про це повідомляє очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

"За 31 жовтня росіяни поранили 2 жителів Донеччини", — ідеться у повідомленні.

Фото: Вадим Філашкін

З початку повномасштабного вторгнення РФ вбила 3714 цивільних, ще 8405 зазнали поранень. Загальна кількість жертв росіян на Донеччині подана без урахування Маріуполя та Волновахи.

За інформацією очільника Слов'янської МВА Вадима Ляха, РФ уночі ворог атакував місто за допомогою БПЛА "Шахед", "Герань-2". Є влучання у приватний сектор. Без постраждалих.