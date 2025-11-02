Що змінилося майже за рік після реформи МСЕК: маємо перше дослідження
Що змінилося майже за рік після реформи МСЕК: маємо перше дослідження
В Росії пошкоджено ключову енергопідстанцію "Балашовську" 500 кВ
В Росії пошкоджено ключову енергопідстанцію "Балашовську" 500 кВ
Експрезидент Польщі Анджей Дуда знайшов нову роботу
Експрезидент Польщі Анджей Дуда знайшов нову роботу
Норвегія підтвердила запуск Росією ракети з Нової Землі
Норвегія підтвердила запуск Росією ракети з Нової Землі
Від кишенькових до інвестицій: як школярам навчитися правильно розпоряджатися грошима
ФотоВід кишенькових до інвестицій: як школярам навчитися правильно розпоряджатися грошима
Митниця визначила особу відправника поштового відправлення, яке вибухнуло у Києві
Митниця визначила особу відправника поштового відправлення, яке вибухнуло у Києві
Рада постановила, що до паспорта у вигляді книжечки записи вносяться винятково державною мовою
Рада постановила, що до паспорта у вигляді книжечки записи вносяться винятково державною мовою
США та Китай підпишуть торговельну угоду “досить скоро”, – Трамп
США та Китай підпишуть торговельну угоду “досить скоро”, – Трамп
Reuters: РФ передала США неофіційний документ з умовами для “мирної угоди” з Україною, де знову вимагає Донеччину
Reuters: РФ передала США неофіційний документ з умовами для “мирної угоди” з Україною, де знову вимагає Донеччину
Комунальний колапс під грифом «секретно». Про опалення не йдеться, рятують водовідведення
Комунальний колапс під грифом «секретно». Про опалення не йдеться, рятують водовідведення
ГоловнаСуспільствоВійна

За минулу добу через обстріли РФ на Харківщині загинув цивільний, є пошкодження енергомережі

Є пошкодження соціальної інфраструктури.

За минулу добу через обстріли РФ на Харківщині загинув цивільний, є пошкодження енергомережі
Фото: nakypilo.ua

Ворог продовжує терор мирних жителів Харківщини, завдаючи ударів по житлу та об’єктах цивільної інфраструктури. Минулої доби під ударами РФ перебували під ворожими ударами перебували 13 населених пунктів Харківської області.

Про це повідомляє очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

 У селі Подоли Курилівської громади внаслідок обстрілу загинув 54-річний чоловік. Поблизу села Кутузівка Вільхівської громади через вибух невідомого предмета постраждав 39-річний чоловік.

Російська армія активно застосовувала різні види озброєння:

  • 5 авіаційних керованих бомб (КАБ);
  • 6 БпЛА типу "Шахед";
  • 14 БпЛА типу "Герань-2";
  • 4 FPV-дрони;
  • 2 безпілотники невстановленого типу.

У селах Шуби, Івашки та Клинова Новоселівка Богодухівського району зруйновано приватні будинки, гараж, автомобіль, трактори, пошкоджені електромережі.

У Куп’янському районі пошкоджено вантажівку та багатоквартирний будинок.

У Лозівському районі через обстріли знеструмлено 6996 абонентів Близнюківської громади.

Транзитний евакуаційний пункт у Лозовій за добу прийняв 163 людини, ще 37 залишаються. Від початку роботи пункту зареєстровано понад 10 тисяч евакуйованих.
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies