За минулу добу через обстріли РФ на Харківщині загинув цивільний, є пошкодження енергомережі

Ворог продовжує терор мирних жителів Харківщини, завдаючи ударів по житлу та об’єктах цивільної інфраструктури. Минулої доби під ударами РФ перебували під ворожими ударами перебували 13 населених пунктів Харківської області.

Про це повідомляє очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

У селі Подоли Курилівської громади внаслідок обстрілу загинув 54-річний чоловік. Поблизу села Кутузівка Вільхівської громади через вибух невідомого предмета постраждав 39-річний чоловік.

Російська армія активно застосовувала різні види озброєння:

5 авіаційних керованих бомб (КАБ);

6 БпЛА типу "Шахед";

14 БпЛА типу "Герань-2";

4 FPV-дрони;

2 безпілотники невстановленого типу.

У селах Шуби, Івашки та Клинова Новоселівка Богодухівського району зруйновано приватні будинки, гараж, автомобіль, трактори, пошкоджені електромережі.

У Куп’янському районі пошкоджено вантажівку та багатоквартирний будинок.

У Лозівському районі через обстріли знеструмлено 6996 абонентів Близнюківської громади.

Транзитний евакуаційний пункт у Лозовій за добу прийняв 163 людини, ще 37 залишаються. Від початку роботи пункту зареєстровано понад 10 тисяч евакуйованих.