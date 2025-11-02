Reuters: РФ передала США неофіційний документ з умовами для “мирної угоди” з Україною, де знову вимагає Донеччину
В Росії пошкоджено ключову енергопідстанцію "Балашовську" 500 кВ
Комунальний колапс під грифом «секретно». Про опалення не йдеться, рятують водовідведення
США та Китай підпишуть торговельну угоду “досить скоро”, – Трамп
«Американські битки»: чому їх все більше і чи добре це для нас
Митниця визначила особу відправника поштового відправлення, яке вибухнуло у Києві
Від кишенькових до інвестицій: як школярам навчитися правильно розпоряджатися грошима
Експрезидент Польщі Анджей Дуда знайшов нову роботу
Що змінилося майже за рік після реформи МСЕК: маємо перше дослідження
Норвегія підтвердила запуск Росією ракети з Нової Землі
Головне за неділю, 2 листопада: майже 170 боєзіткнень, ситуація в Покровську, атака на Павлоград

Бойові дії на Донеччині, 168 бойових зіткнень, ворожі обстріли, удар по Сумщині. Яким запам’ятається 1348-й день повномасштабної війни.

Наслідки російської атаки на Павлоград 2 листопада 2025 року

Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що станом на 22:00 2 листопада відбулося 168 бойових зіткнень.

62 атаки росіян припали на Покровський напрям.

На Олександрівському ворог 29 разів атакував в районах населених пунктів Зелений Гай, Січневе, Новоселівка, Вороне, Соснівка, Вербове, Олексіївка, Рибне, Єгорівка та Красногірське. Один бій досі триває.

Детальніше про оперативну обстановку станом на вечір 2 листопада – в новині.

Росіяни завдали ракетного удару по селу у Лебединській громаді Сумщини, повідомив керівник Сумської ОВА Олег Григоров.

За його словами, унаслідок атаки поранені двоє цивільних жінок.

«Постраждалих доставили до лікарень, медики надають необхідну допомогу. Є пошкодження у житловому секторі. Наслідки атаки зʼясовуються», - додав Григоров.

Учора внаслідок ворожого комбінованого удару по Дніпропетровській області є загиблі та поранені і серед військовослужбовців Збройних Сил України, повідомили в Угрупованні військ “Схід”.

Зараз працюють відповідні правоохоронні органи, зокрема перевіряються обставини щодо дотримання й виконання вимог розпоряджень Головнокомандувача та Генерального штабу ЗС України про своєчасність оповіщення про ракетну небезпеку, заборони (обмеження) розміщення особового складу та проведення нарад і зборів на відкритій місцевості, а також розміщення у непризначених для цього місцях.

1 листопада ворог здійснив ракетно-дроновий удар по громадах Дніпропетровської області. Під атаку потрапили Нікополь, Піщанська, Покровська, Марганецька, Червоногригорівська громади.

Повідомлялося, що через російські обстріли на Дніпропетровщині загинули четверо людей, серед них двоє дітей. 

Сьогодні вдень російські війська здійснили масовану атаку безпілотниками на місто Павлоград на Дніпропетровщині.

Як повідомила обласна прокуратура, внаслідок ударів загинув чоловік, ще одного чоловіка та 8-річну дитину поранено.

Вибухи пошкодили підприємство, транспортні засоби та господарські споруди.

Більше інформації – в новині.

Президент України Володимир Зеленський у своєму зверненні заявив про посилення Patriots в українській ППО.

“Ми зміцнили компонент “петріотів” у нашій українській протиповітряній обороні. Я дякую Німеччині та особисто канцлеру Фрідріху Мерцу за цей наш спільний крок для захисту життів від російського терору”, – зазначив президент.

“Російські удари з повітря – це головна ставка Путіна в цій війні, саме терором він хоче компенсувати нездатність досягти своїх божевільних цілей на землі. Тому кожне посилення нашої протиповітряної оборони буквально наближає нас до завершення війни, на яке ми всі чекаємо. Чим менше буде вдаватися Росії, тим більшим буде її мотив завершити війну”, – сказав Зеленський.

Укрзалізниця роз’яснила, хто фінансуватиме проєкт «УЗ-3000» і як використати поїздки.

Додаткові пасажири, які подорожуватимуть «за кілометри», дозаповнюватимуть наявні місця, додали у перевізника.

Подробиці – в новині.

Найповніша картина сьогоднішнього дня - на нашому сайті.

Тримаймося!
