Норвегія підтвердила запуск Росією ракети з Нової Землі
Митниця визначила особу відправника поштового відправлення, яке вибухнуло у Києві
США та Китай підпишуть торговельну угоду “досить скоро”, – Трамп
Рада постановила, що до паспорта у вигляді книжечки записи вносяться винятково державною мовою
Reuters: РФ передала США неофіційний документ з умовами для “мирної угоди” з Україною, де знову вимагає Донеччину
Експрезидент Польщі Анджей Дуда знайшов нову роботу
Що змінилося майже за рік після реформи МСЕК: маємо перше дослідження
Від кишенькових до інвестицій: як школярам навчитися правильно розпоряджатися грошима
Комунальний колапс під грифом «секретно». Про опалення не йдеться, рятують водовідведення
В Росії пошкоджено ключову енергопідстанцію "Балашовську" 500 кВ
Серед загиблих і поранених внаслідок вчорашнього удару РФ по Дніпропетровщині є військові

Правоохоронці перевіряють виконання вимог щодо своєчасності оповіщення про ракетну небезпеку та заборони чи обмеження розміщення особового складу та проведення нарад і зборів на відкритій місцевості.

Ілюстративне фото
Фото: Третій армійський корпус

Учора внаслідок ворожого комбінованого удару по Дніпропетровській області є загиблі та поранені і серед військовослужбовців Збройних Сил України.

Про це повідомили в Угрупованні військ “Схід”.

Зараз працюють відповідні правоохоронні органи, зокрема перевіряються обставини щодо дотримання й виконання вимог розпоряджень Головнокомандувача та Генерального штабу ЗС України про своєчасність оповіщення про ракетну небезпеку, заборони (обмеження) розміщення особового складу та проведення нарад і зборів на відкритій місцевості, а також розміщення у непризначених для цього місцях.

1 листопада ворог здійснив ракетно-дроновий удар по громадах Дніпропетровської області. Під атаку потрапили Нікополь, Піщанська, Покровська, Марганецька, Червоногригорівська громади.

Повідомлялося, що через російські обстріли на Дніпропетровщині загинули четверо людей, серед них двоє дітей. 
