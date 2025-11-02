Серед загиблих і поранених внаслідок вчорашнього удару РФ по Дніпропетровщині є військові

Правоохоронці перевіряють виконання вимог щодо своєчасності оповіщення про ракетну небезпеку та заборони чи обмеження розміщення особового складу та проведення нарад і зборів на відкритій місцевості.

Учора внаслідок ворожого комбінованого удару по Дніпропетровській області є загиблі та поранені і серед військовослужбовців Збройних Сил України.

Про це повідомили в Угрупованні військ “Схід”.

Зараз працюють відповідні правоохоронні органи, зокрема перевіряються обставини щодо дотримання й виконання вимог розпоряджень Головнокомандувача та Генерального штабу ЗС України про своєчасність оповіщення про ракетну небезпеку, заборони (обмеження) розміщення особового складу та проведення нарад і зборів на відкритій місцевості, а також розміщення у непризначених для цього місцях.

1 листопада ворог здійснив ракетно-дроновий удар по громадах Дніпропетровської області. Під атаку потрапили Нікополь, Піщанська, Покровська, Марганецька, Червоногригорівська громади.

Повідомлялося, що через російські обстріли на Дніпропетровщині загинули четверо людей, серед них двоє дітей.