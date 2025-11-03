Від кишенькових до інвестицій: як школярам навчитися правильно розпоряджатися грошима
Зеленський нагородив двох бійців ТрО, які 165 діб безперервно перебували на позиції

28 жовтня Олександра Тішаєва та Олександра Аліксєєнка змогли вивести з позиції завдяки сприятливим погодним умовам, зараз воїни на лікуванні. 

Володимир Зеленський
Фото: Володимир Зеленський

Президент Володимир Зеленський підписав укази про нагородження відзнакою "Хрест бойових заслуг" солдата Олександра Аліксєєнка й молодшого сержанта Олександра Тішаєва, що проходять службу в лавах Сил територіальної оборони ЗСУ, за безперервне ведення бойових дій на передовій позиції протягом 165 діб.

Про це повідомляє Офіс президента.

Командир стрілецького взводу Тішаєв із літа минулого року перебував у зоні бойових дій на Запорізькому напрямку. З того часу керував знищенням ворога та утримував позиції, разом із побратимами вступаючи в бій зі значно більшими силами ворога. Крім того, Тішаєв знищував ворожі дрони та рятував життя особового складу.

Гранатометник Аліксєєнко з вересня минулого року перебував у зоні бойових дій на Запорізькому напрямку. Він неодноразово відбивав атаки ворожих дронів, використовуючи засоби РЕБ та стрілецьку зброю. Евакуйовував побратимів із бліндажа, куди окупанти спрямували за допомогою FPV-дронів газові боєприпаси. Під щільним вогнем артилерії та атаками безпілотників займав важливі позиції.

У травні – жовтні 2025 року на околиці населених пунктів Вербове, Мала Токмачка, Оріхів Запорізької області Тішаєв як старший позиції разом із солдатом Аліксєєнком перебували 165 діб на одній зі спостережних позицій. Доповідали про розвідку переднього краю, проліт дронів, спостерігали за штурмовими групами ворога, здійснювали упереджувальний вогонь, доповідали про переміщення та місце дислокації окупантів.

"У складних умовах, під постійними мінометними обстрілами та атаками дронів Олександр Тішаєв забезпечив безперебійне функціонування позиції та підтримував бойовий дух пораненого в одному з бойових зіткнень Олександра Аліксєєнка. Було більш ніж 30 спроб вивести та замінити розрахунок на цій позиції, але безпечно здійснити це не вдавалося", - зазначили в ОП.

Останнє бойове зіткнення з окупантами відбулося 20 жовтня, коли ворог штурмував оборонну лінію 22 одиницями броньованої техніки разом із десантом. Українські воїни ліквідували трьох росіян, що намагалися вдертися на їхню позицію, після знищення російського МТ-ЛБ. А 28 жовтня Тішаєва та Аліксєєнка змогли вивести з позиції завдяки сприятливим погодним умовам. Зараз воїни перебувають на лікуванні в госпіталі.
