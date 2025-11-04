В Росії пошкоджено ключову енергопідстанцію "Балашовську" 500 кВ
Програма єВідновлення в Дії тепер дозволяє подати нову заяву в разі повторного влучання в помешкання

Можна повторно подати заяву за програмою єВідновлення, не чекаючи, поки завершиться розгляд попередньої.

ілюстративне фото: наслідки російської атаки
Фото: Сумська ОВА

Програма єВідновлення в Дії тепер дозволяє подати нову заяву в разі повторного влучання в помешкання, повідомив глава Мінцифри Михайло Федоров. 

“росіяни не припиняють обстрілів цивільного населення, і виникають ситуації, коли їхні снаряди повторно влучають у будинок або помешкання. Ми подбали, щоб ви могли повторно подати заяву за програмою єВідновлення, не чекаючи, поки завершиться розгляд попередньої”, – повідомив Федоров.

Як це зробити:

  • У застосунку Дія відкрийте «Звіт про ремонт» за попередньою заявою, що вже в роботі.
  • Поставте галочку «Майно було пошкоджено повторно».
  • Подайте нове повідомлення про пошкодження та нову заяву про компенсацію.

“Процес залишається простим і швидким. Комісія приїде лише один раз, щоб оглянути нові пошкодження, визначити ступінь поточного руйнування, порахувати суму компенсації, а також закрити попередню заяву”, – пояснив міністр.

Він зазначив, що перед поданням нової заяви переконайтеся, що картка єВідновлення з минулої компенсації вже закрита. Якщо ні — система про це нагадає. Невикористані кошти повернуться до держбюджету. Щоб отримати компенсацію за новою заявою, відкрийте новий рахунок.
