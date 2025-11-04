Програма єВідновлення в Дії тепер дозволяє подати нову заяву в разі повторного влучання в помешкання, повідомив глава Мінцифри Михайло Федоров.
“росіяни не припиняють обстрілів цивільного населення, і виникають ситуації, коли їхні снаряди повторно влучають у будинок або помешкання. Ми подбали, щоб ви могли повторно подати заяву за програмою єВідновлення, не чекаючи, поки завершиться розгляд попередньої”, – повідомив Федоров.
Як це зробити:
- У застосунку Дія відкрийте «Звіт про ремонт» за попередньою заявою, що вже в роботі.
- Поставте галочку «Майно було пошкоджено повторно».
- Подайте нове повідомлення про пошкодження та нову заяву про компенсацію.
“Процес залишається простим і швидким. Комісія приїде лише один раз, щоб оглянути нові пошкодження, визначити ступінь поточного руйнування, порахувати суму компенсації, а також закрити попередню заяву”, – пояснив міністр.
Він зазначив, що перед поданням нової заяви переконайтеся, що картка єВідновлення з минулої компенсації вже закрита. Якщо ні — система про це нагадає. Невикористані кошти повернуться до держбюджету. Щоб отримати компенсацію за новою заявою, відкрийте новий рахунок.