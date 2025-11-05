Сили оборони: росіяни перекинули на Придніпровський напрямок операторів БпЛА з Криму

На Оріхівському та Гуляйпільському напрямках ворог перекидає штурмові групи на передові позиції.

Росіяни посилюють свої підрозділи на Придніпровському напрямку новими екіпажами операторів БпЛА, які пройшли навчання в навчальних центрах на території тимчасово окупованого Криму.

Про це заявив речник Сил оборони "Півдня" Владислав Волошин у коментарі Укрінформу.

"За даними нашої розвідки, на Придніпровському напрямку противник підтягнув поповнення операторів безпілотних літальних апаратів, які проходили навчання в навчальних центрах на території тимчасово окупованого Криму. Це декілька екіпажів, які надійшли для поповнення російських підрозділів, що зараз перебувають на цьому напрямку", — каже речник.

За словами Волошина, останнім часом ворог зосередився на розвідувальних і логістичних діях, а також перегрупуванні своїх сил і засобів. На Придніпровському напрямку росіяни практично не проводили активних штурмових дій.

"За даними нашої розвідки, на Придніпровському чи Херсонському напрямку противник зосередив зусилля на проведенні розвідки, вогневого ураження по виявлених цілях, а також логістичному забезпеченні, ротації, накопиченні на передових позиціях своїх сил і засобів, тому активних дій він за минулий місяць проводив мало, зосередившись на перегрупуванні сил і засобів", — додає Волошин.

На Оріхівському та Гуляйпільському напрямках росіяни також проводять перекидання особового складу штурмових груп на передові позиції.

"Це доволі складна і небезпечна операція, тому що за передовими позиціями в нас є так звана кілзона, переміщення в якій доволі небезпечне", — каже речник.

Військовий додає, що українські війська завдають ударів по ворогу, застосовуючи дрони та артилерію.

Росіяни ж, під прикриттям засобів РЕБ і за несприятливих погодних умов, намагаються перекинути на передові позиції особовий склад штурмових груп.

"Вони два-три дні накопичуються на передових позиціях і потім ці групи вирушають на штурм наших позицій", — зазначає Волошин.