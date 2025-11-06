Експрезидент Польщі Анджей Дуда знайшов нову роботу
На Одещині чоловіка засудили до 5 років позбавлення волі за поширення позицій ЗСУ у тіктоці

Чоловік не визнав провину.

На Одещині чоловіка засудили до 5 років позбавлення волі за поширення позицій ЗСУ у тіктоці
Фото: прокуратура

На Одещині тіктокер отримав 5 років позбавлення волі за поширення позицій ЗСУ, повідомляє Офіс генпрокурора. 

У листопаді 2023 року 37-річний мешканець Одещини зняв та виклав у TikTok відео з бойовою роботою українських підрозділів під час відбиття масованої атаки РФ на Одесу. 

На опублікованих кадрах можна було розпізнати позиції та місце розташування військових, що створювало загрозу для оборони міста та безпеки бійців.

Під час обшуку у нього також виявили патрони різного калібру, які він зберігав без дозволу.

Суд визнав його винним і призначив 5 років позбавлення волі. 

Провину у суді чоловік не визнав.
