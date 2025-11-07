Внаслідок нічної атаки дронів є влучання в 11 місцях

У ніч на п’ятницю армія Росії атакувала українців 128 дронами типу Shahed, Гербера і безпілотниками інших типів із напрямків: Курськ, Орел, Міллєрово, Приморсько-Ахтарськ – Росія, Чауда – ТОТ Крим. Близько 80 із них – "шахеди".

За попередніми даними, станом на 09:00, ППО збила і подавила 94 ворожі БпЛА типу Shahed, Гербера і дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни. Зафіксовано влучання 31 ударного БпЛА на 11 локаціях, повідомили в Повітряних силах.

“Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України”, – йдеться у повідомленні.

Фото: Повітряні сили в Telegram

Атака триває, в повітряному просторі декілька ворожих БпЛА.