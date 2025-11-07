Предстоятель ПЦУ зустрівся з патріархом Філаретом
Німеччина видала Україні обвинуваченого по справі заволодіння 100 млн грн, призначених для ЧАЕС
Митниця визначила особу відправника поштового відправлення, яке вибухнуло у Києві
США та Китай підпишуть торговельну угоду “досить скоро”, – Трамп
Все набагато серйозніше за один кейс. Що відомо про смерть одеського бізнесмена від онко в приватній клініці
Reuters: РФ передала США неофіційний документ з умовами для “мирної угоди” з Україною, де знову вимагає Донеччину
Норвегія підтвердила запуск Росією ракети з Нової Землі
Польська прикордонна служба прокоментувала інформацію про 100 тисяч молодих українців, які виїхали до Польщі за два місяці
Експрезидент Польщі Анджей Дуда знайшов нову роботу
ГоловнаСуспільствоВійна

Внаслідок нічної атаки дронів є влучання в 11 місцях

Більшість ворожих засобів ураження збили. 

Внаслідок нічної атаки дронів є влучання в 11 місцях
Фото: Повітряні сили в Telegram

У ніч на п’ятницю армія Росії атакувала українців 128 дронами типу Shahed, Гербера і безпілотниками інших типів із напрямків: Курськ, Орел, Міллєрово, Приморсько-Ахтарськ – Росія, Чауда – ТОТ Крим. Близько 80 із них – "шахеди".

За попередніми даними, станом на 09:00, ППО збила і подавила 94 ворожі БпЛА типу Shahed, Гербера і дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни. Зафіксовано влучання 31 ударного БпЛА на 11 локаціях, повідомили в Повітряних силах. 

“Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України”, – йдеться у повідомленні. 

Фото: Повітряні сили в Telegram

Атака триває, в повітряному просторі декілька ворожих БпЛА. 

  • Серед постраждалих вночі областей – Одеська. Там ворог бив по енергетиці, минулося без поранених. 
﻿
