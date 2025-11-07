Предстоятель ПЦУ зустрівся з патріархом Філаретом
Предстоятель ПЦУ зустрівся з патріархом Філаретом
Reuters: РФ передала США неофіційний документ з умовами для “мирної угоди” з Україною, де знову вимагає Донеччину
Reuters: РФ передала США неофіційний документ з умовами для “мирної угоди” з Україною, де знову вимагає Донеччину
США та Китай підпишуть торговельну угоду “досить скоро”, – Трамп
США та Китай підпишуть торговельну угоду “досить скоро”, – Трамп
Митниця визначила особу відправника поштового відправлення, яке вибухнуло у Києві
Митниця визначила особу відправника поштового відправлення, яке вибухнуло у Києві
Все набагато серйозніше за один кейс. Що відомо про смерть одеського бізнесмена від онко в приватній клініці
Все набагато серйозніше за один кейс. Що відомо про смерть одеського бізнесмена від онко в приватній клініці
Експрезидент Польщі Анджей Дуда знайшов нову роботу
Експрезидент Польщі Анджей Дуда знайшов нову роботу
Головну військову прокурорку Ізраїлю заарештували через витік відео з нібито катуванням палестинця
Головну військову прокурорку Ізраїлю заарештували через витік відео з нібито катуванням палестинця
Норвегія підтвердила запуск Росією ракети з Нової Землі
Норвегія підтвердила запуск Росією ракети з Нової Землі
Польська прикордонна служба прокоментувала інформацію про 100 тисяч молодих українців, які виїхали до Польщі за два місяці
Польська прикордонна служба прокоментувала інформацію про 100 тисяч молодих українців, які виїхали до Польщі за два місяці
ГоловнаСуспільствоВійна

Росіяни вдарили по Херсону, є поранені

Постраждали двоє місцевих мешканців.

Росіяни вдарили по Херсону, є поранені
Наслідки російської атаки
Фото: Скріншот відео Херсонської ОВА

Російська армія вкотре атакувала мирних мешканців міста Херсон. Через обстріли постраждали двоє цивільних.

Про це інформує Херсонська ОВА.

"Близько 16:00 російські військові вкотре обстріляли Херсон. Внаслідок ворожої атаки 63-річна жінка дістала вибухову травму, уламкові поранення тулуба, кінцівок та голови", — ідеться у повідомленні.

Постраждалу доставили до лікарні для надання меддопомоги.

Також, близько 16:40 російські окупанти атакували з артилерії велосипедиста у Дніпровському районі Херсона.

Внаслідок ворожого обстрілу 58-річний чоловік дістав забій голови, контузію, вибухову й закриту черепно-мозкову травми. 

Постраждалого доставили до лікарні у середньому стані тяжкості.
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies