Росіяни вдарили по Херсону, є поранені

Російська армія вкотре атакувала мирних мешканців міста Херсон. Через обстріли постраждали двоє цивільних.
Про це інформує Херсонська ОВА.
"Близько 16:00 російські військові вкотре обстріляли Херсон. Внаслідок ворожої атаки 63-річна жінка дістала вибухову травму, уламкові поранення тулуба, кінцівок та голови", — ідеться у повідомленні.
Постраждалу доставили до лікарні для надання меддопомоги.
Також, близько 16:40 російські окупанти атакували з артилерії велосипедиста у Дніпровському районі Херсона.
Внаслідок ворожого обстрілу 58-річний чоловік дістав забій голови, контузію, вибухову й закриту черепно-мозкову травми.
Постраждалого доставили до лікарні у середньому стані тяжкості.
- Через російський обстріл Дніпровського району Херсона постраждала 62-річна місцева мешканка.