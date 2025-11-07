Росіяни вдарили по Херсону, є поранені

Російська армія вкотре атакувала мирних мешканців міста Херсон. Через обстріли постраждали двоє цивільних.

Про це інформує Херсонська ОВА.

"Близько 16:00 російські військові вкотре обстріляли Херсон. Внаслідок ворожої атаки 63-річна жінка дістала вибухову травму, уламкові поранення тулуба, кінцівок та голови", — ідеться у повідомленні.

Постраждалу доставили до лікарні для надання меддопомоги.

Також, близько 16:40 російські окупанти атакували з артилерії велосипедиста у Дніпровському районі Херсона.

Внаслідок ворожого обстрілу 58-річний чоловік дістав забій голови, контузію, вибухову й закриту черепно-мозкову травми.

Постраждалого доставили до лікарні у середньому стані тяжкості.