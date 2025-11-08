США та Китай підпишуть торговельну угоду “досить скоро”, – Трамп
Експрезидент Польщі Анджей Дуда знайшов нову роботу
Німеччина видала Україні обвинуваченого по справі заволодіння 100 млн грн, призначених для ЧАЕС
Польська прикордонна служба прокоментувала інформацію про 100 тисяч молодих українців, які виїхали до Польщі за два місяці
Reuters: РФ передала США неофіційний документ з умовами для “мирної угоди” з Україною, де знову вимагає Донеччину
Предстоятель ПЦУ зустрівся з патріархом Філаретом
Все набагато серйозніше за один кейс. Що відомо про смерть одеського бізнесмена від онко в приватній клініці
Головну військову прокурорку Ізраїлю заарештували через витік відео з нібито катуванням палестинця
Митниця визначила особу відправника поштового відправлення, яке вибухнуло у Києві
ГоловнаСуспільствоЖиття

На кордоні тимчасово зупиняли пропускні операції, наразі митниця працює у штатному режимі (оновлено)

Причиною став збій в роботі бази даних митниці.

На кордоні тимчасово зупиняли пропускні операції, наразі митниця працює у штатному режимі (оновлено)
Пункт пропуску, ілюстративне фото
Фото: ДПСУ

Сьогодні, 8 листопада, на кордоні України тимчасово припиняли пропускні операції через збій в роботі бази даних митниці. На митниці кажуть, що причиною стала ворожа атака. Водночас міжнародні потяги курсували без затримок, повідомили у ДПСУ. У Державній митній службі кажуть, що збій є наслідком ворожої атаки. 

Оновлення, 19:00. Згодом відомство повідомило про відновлення роботи інформаційних систем ДМСУ. Співробітники митниці здійснюють оформлення транспортних засобів у штатному режимі.

Оновлення, 16:00. У ДМС уточнили, що причиною зупинки роботи пунктів пропуску на державному кордоні став технічний збій з електроживленням після масштабного ворожого обстрілу енергообʼєктів.

Пізніше у ДПСУ уточнили, що рух міжнародних пасажирських поїздів та оформлення пасажирів у залізничних пунктах пропуску як на вʼїзд так і на виїзд з України відбувається у штатному режимі.

Технічний збій у системі митниці, який тимчасово зупинив роботу автомобільних пунктів пропуску, але не вплинув на залізничне сполучення. Також прикордонники забезпечують пропуск громадян, які перетинають західний кордон у пішому порядку, крім пунктів пропуску «Дякове» та «Селменці».

Фахівці вже працюють над усуненням наслідків атаки. Найближчим часом пункти пропуску запрацюють у штатному режимі.

"Тимчасово припинено пропускні операції на кордоні. Причиною зупинки роботи пунктів пропуску на державному кордоні став збій в роботі бази даних митниці", - йдеться у повідомленні ДПСУ. 

Тому оформлення громадян та транспортних засобів на в’їзд в Україну та на виїзд з України тимчасово не здійснюється.

"Просимо врахувати цю інформацію під час планування своєї подорожі", став збій в роботі бази даних митниці. наголосили прикордонники. 
