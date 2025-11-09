Все набагато серйозніше за один кейс. Що відомо про смерть одеського бізнесмена від онко в приватній клініці
США та Китай підпишуть торговельну угоду “досить скоро”, – Трамп
Головну військову прокурорку Ізраїлю заарештували через витік відео з нібито катуванням палестинця
Німеччина видала Україні обвинуваченого по справі заволодіння 100 млн грн, призначених для ЧАЕС
Митниця визначила особу відправника поштового відправлення, яке вибухнуло у Києві
Предстоятель ПЦУ зустрівся з патріархом Філаретом
Про оборону Покровська-Мирнограда
Експрезидент Польщі Анджей Дуда знайшов нову роботу
Польська прикордонна служба прокоментувала інформацію про 100 тисяч молодих українців, які виїхали до Польщі за два місяці
Міненерго: вчорашня атака РФ стала однією з найважчих для енергетичного сектору Уераїни з початку повномасштабної війни

Енергетикам потрібен час для відновлення енергосистеми. Найскладніша ситуація у Харківській, Сумській та Полтавській областях.

Ремонт пошкодженого обладнання
Фото: EPA/UPG

Ситуація в енергосистемі України після масованої атаки РФ у ніч на 8 листопада залишається складною. Вчорашня атака стала однією з найважчих для енергетичного сектору за весь час повномасштабної війни.

Про це повідомив перший заступник Міністра енергетики України Артем Некрасов в ефірі телемарафону.

"Ворог завдав масованого удару саме балістичними ракетами, які надзвичайно складно збивати. Із 45 запущених під час цієї атаки ракет 32 були балістичними", — підкреслив він.

Перший заступник Міністра повідомив, що на сьогодні у більшості регіонів України вимушено застосовуються погодинні відключення для всіх категорій споживачів. Заходи обмеження діятимуть до кінця поточної доби.

Найскладніша ситуація — у Харківській, Сумській та Полтавській областях. У решті регіонів, де застосовуються обмеження, діють погодинні графіки відключень обсягом до двох із половиною черг.

Внаслідок попередніх обстрілів у кількох областях є довгостроково знеструмленні абоненти, зокрема на Дніпропетровщині, Донеччині, Харківщині та Чернігівщині.

Аварійно-відновлювальні роботи тривають з дотриманням вимог безпеки та лише після дозволу військових. Енергетики працюють у посиленому режимі, щоб якнайшвидше відновити електропостачання.

Міненерго закликає українців за можливості обмежити користування побутовими електроприладами, насамперед у пікові години — з 8 до 11 ранку та з 16 до 20 ввечері. 

Перенесення виконання енергоємних процесів на час після 22:00 допоможе знизити навантаження на енергосистему та стабілізувати її роботу.
