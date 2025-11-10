Предстоятель ПЦУ зустрівся з патріархом Філаретом
Предстоятель ПЦУ зустрівся з патріархом Філаретом
До Німеччини доставили новий літак, який «полюватиме» на російські підводні човни
До Німеччини доставили новий літак, який «полюватиме» на російські підводні човни
Митниця визначила особу відправника поштового відправлення, яке вибухнуло у Києві
Митниця визначила особу відправника поштового відправлення, яке вибухнуло у Києві
Головну військову прокурорку Ізраїлю заарештували через витік відео з нібито катуванням палестинця
Головну військову прокурорку Ізраїлю заарештували через витік відео з нібито катуванням палестинця
Експрезидент Польщі Анджей Дуда знайшов нову роботу
Експрезидент Польщі Анджей Дуда знайшов нову роботу
США та Китай підпишуть торговельну угоду “досить скоро”, – Трамп
США та Китай підпишуть торговельну угоду “досить скоро”, – Трамп
Німеччина видала Україні обвинуваченого по справі заволодіння 100 млн грн, призначених для ЧАЕС
Німеччина видала Україні обвинуваченого по справі заволодіння 100 млн грн, призначених для ЧАЕС
Польська прикордонна служба прокоментувала інформацію про 100 тисяч молодих українців, які виїхали до Польщі за два місяці
Польська прикордонна служба прокоментувала інформацію про 100 тисяч молодих українців, які виїхали до Польщі за два місяці
Все набагато серйозніше за один кейс. Що відомо про смерть одеського бізнесмена від онко в приватній клініці
Все набагато серйозніше за один кейс. Що відомо про смерть одеського бізнесмена від онко в приватній клініці
ГоловнаСуспільствоВійна

У Дніпропетровській області росіяни пошкодили храм і будівлю банку

Потерпілих немає. 

У Дніпропетровській області росіяни пошкодили храм і будівлю банку
Наслідки обстрілу Дніпропетровської області
Фото: Гайваненко в Telegram

Протягом ночі армія Росії атакувала два райони Дніпропетровської області: Нікопольський та Синельниківський. Усюди, за даними в.о. голови ОВА Владислава Гайваненка, минулося без поранених.

По Нікопольському району ворог бив артилерією і дронами. Цілив по райцентру і Покровській громаді.

“Горів приватний будинок”, – розповів Гайваненко.

По Синельниківському району росіян били дронами. 

“Атакував Васильківську громаду. Зайнявся храм. Понівечена будівля банку”, – розповів він. 

  • За період повномасштабної війни внаслідок російських обстрілів постраждала велика кількість храмів. Зокрема, цього літа ворог пошкодив українську святиню – Софійській собор.
Теми: ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies