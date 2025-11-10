У Дніпропетровській області росіяни пошкодили храм і будівлю банку

Протягом ночі армія Росії атакувала два райони Дніпропетровської області: Нікопольський та Синельниківський. Усюди, за даними в.о. голови ОВА Владислава Гайваненка, минулося без поранених.
По Нікопольському району ворог бив артилерією і дронами. Цілив по райцентру і Покровській громаді.
“Горів приватний будинок”, – розповів Гайваненко.
По Синельниківському району росіян били дронами.
“Атакував Васильківську громаду. Зайнявся храм. Понівечена будівля банку”, – розповів він.
- За період повномасштабної війни внаслідок російських обстрілів постраждала велика кількість храмів. Зокрема, цього літа ворог пошкодив українську святиню – Софійській собор.