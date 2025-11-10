Митниця визначила особу відправника поштового відправлення, яке вибухнуло у Києві
Митниця визначила особу відправника поштового відправлення, яке вибухнуло у Києві
Все набагато серйозніше за один кейс. Що відомо про смерть одеського бізнесмена від онко в приватній клініці
Все набагато серйозніше за один кейс. Що відомо про смерть одеського бізнесмена від онко в приватній клініці
Експрезидент Польщі Анджей Дуда знайшов нову роботу
Експрезидент Польщі Анджей Дуда знайшов нову роботу
Головну військову прокурорку Ізраїлю заарештували через витік відео з нібито катуванням палестинця
Головну військову прокурорку Ізраїлю заарештували через витік відео з нібито катуванням палестинця
Польська прикордонна служба прокоментувала інформацію про 100 тисяч молодих українців, які виїхали до Польщі за два місяці
Польська прикордонна служба прокоментувала інформацію про 100 тисяч молодих українців, які виїхали до Польщі за два місяці
До Німеччини доставили новий літак, який «полюватиме» на російські підводні човни
До Німеччини доставили новий літак, який «полюватиме» на російські підводні човни
США та Китай підпишуть торговельну угоду “досить скоро”, – Трамп
США та Китай підпишуть торговельну угоду “досить скоро”, – Трамп
Німеччина видала Україні обвинуваченого по справі заволодіння 100 млн грн, призначених для ЧАЕС
Німеччина видала Україні обвинуваченого по справі заволодіння 100 млн грн, призначених для ЧАЕС
Предстоятель ПЦУ зустрівся з патріархом Філаретом
Предстоятель ПЦУ зустрівся з патріархом Філаретом
ГоловнаСуспільствоВійна

Гринчук: енергетики почали відновлення теплових електростанцій "Центренерго"

Теплові електростанції 'Центренерго' від початку війни вже кілька разів припиняли свою роботу.

Гринчук: енергетики почали відновлення теплових електростанцій "Центренерго"
Фото: kmu.gov.ua

Українські енергетики розпочали відновлення теплових електростанцій "Центренерго", які були зупинені через масовані ракетні удари Росії.

Про це повідомила міністр енергетики України Світлана Гринчук під час брифінгу, пише РБК-Україна.

За її словами, під керівництвом компанії "Центренерго" перебувають дві великі ТЕС — Зміївська та Трипільська.

"Дійсно були пошкодження. Колеги вже приступили до відновлення і ремонтів. Не будемо розголошувати успіхи, які плануємо, але робота з відновлення ведеться", — зазначила Гринчук.

Міністр уточнила, що під час війни енергетики часто змушені тимчасово зупиняти роботу станцій навіть у ручному режимі, аби уникнути додаткових руйнувань під час атак. Після розбору завалів фахівці оцінюють стан обладнання і визначають, які елементи потребують заміни.

"На жаль, теплові електростанції 'Центренерго' від початку війни вже кілька разів припиняли свою роботу, потім проводилися ремонтні роботи — відновлювали, і потім знову (по колу)", — додала очільниця Міненерго.
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies