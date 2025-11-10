Гринчук: енергетики почали відновлення теплових електростанцій "Центренерго"

Теплові електростанції 'Центренерго' від початку війни вже кілька разів припиняли свою роботу.

Українські енергетики розпочали відновлення теплових електростанцій "Центренерго", які були зупинені через масовані ракетні удари Росії.

Про це повідомила міністр енергетики України Світлана Гринчук під час брифінгу, пише РБК-Україна.

За її словами, під керівництвом компанії "Центренерго" перебувають дві великі ТЕС — Зміївська та Трипільська.

"Дійсно були пошкодження. Колеги вже приступили до відновлення і ремонтів. Не будемо розголошувати успіхи, які плануємо, але робота з відновлення ведеться", — зазначила Гринчук.

Міністр уточнила, що під час війни енергетики часто змушені тимчасово зупиняти роботу станцій навіть у ручному режимі, аби уникнути додаткових руйнувань під час атак. Після розбору завалів фахівці оцінюють стан обладнання і визначають, які елементи потребують заміни.

"На жаль, теплові електростанції 'Центренерго' від початку війни вже кілька разів припиняли свою роботу, потім проводилися ремонтні роботи — відновлювали, і потім знову (по колу)", — додала очільниця Міненерго.