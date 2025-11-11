​Завтра в більшості регіонів діятимуть заходи обмеження енергоспоживання, - Укренерго

У середу, 12 листопада, заходи обмеження енергоспоживання діятимуть у більшості регіонів України.
Про це повідомляє "Укренерго".
Причиною запровадження обмежень залишаються наслідки масованих російських ракетно-дронових атак на енергооб’єкти.
Час і обсяг застосування обмежень:
Графіки погодинних відключень: з 00:00 до 23:59 – обсягом від 2 до 4 черг.
Графіки обмеження потужності: з 00:00 до 23:59 – для промислових споживачів
Час та обсяг застосування обмежень можуть змінитись. Громадян закликають стежити за інформацією на офіційних сторінках обленерго.