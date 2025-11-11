Предстоятель ПЦУ зустрівся з патріархом Філаретом
​Завтра в більшості регіонів діятимуть заходи обмеження енергоспоживання, - Укренерго

Із 00:00 до 23:59 будуть відключення світла обсягом від 2 до 4 черг. 

​Завтра в більшості регіонів діятимуть заходи обмеження енергоспоживання, - Укренерго
Автомобільний рух по неосвітленій вулиці під час відключення електроенергії після російських ударів у Києві
Фото: EPA/UPG

У середу, 12 листопада, заходи обмеження енергоспоживання діятимуть у більшості регіонів України.

Про це повідомляє "Укренерго".

Причиною запровадження обмежень залишаються наслідки масованих російських ракетно-дронових атак на енергооб’єкти.

Час і обсяг застосування обмежень:

Графіки погодинних відключень:  з 00:00 до 23:59 – обсягом від 2 до 4 черг. 

Графіки обмеження потужності:  з 00:00 до 23:59 – для промислових споживачів

Час та обсяг застосування обмежень можуть змінитись. Громадян закликають стежити за інформацією на офіційних сторінках обленерго. 
