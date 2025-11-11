Про оборону Покровська-Мирнограда
Про оборону Покровська-Мирнограда
Предстоятель ПЦУ зустрівся з патріархом Філаретом
Предстоятель ПЦУ зустрівся з патріархом Філаретом
Іван Федоров: «Потрібен лайтовий примус ВПО до працевлаштування, зрозумілі правила»
Іван Федоров: «Потрібен лайтовий примус ВПО до працевлаштування, зрозумілі правила»
Польська прикордонна служба прокоментувала інформацію про 100 тисяч молодих українців, які виїхали до Польщі за два місяці
Польська прикордонна служба прокоментувала інформацію про 100 тисяч молодих українців, які виїхали до Польщі за два місяці
Німеччина видала Україні обвинуваченого по справі заволодіння 100 млн грн, призначених для ЧАЕС
Німеччина видала Україні обвинуваченого по справі заволодіння 100 млн грн, призначених для ЧАЕС
Все набагато серйозніше за один кейс. Що відомо про смерть одеського бізнесмена від онко в приватній клініці
Все набагато серйозніше за один кейс. Що відомо про смерть одеського бізнесмена від онко в приватній клініці
Експрезидент Польщі Анджей Дуда знайшов нову роботу
Експрезидент Польщі Анджей Дуда знайшов нову роботу
До Німеччини доставили новий літак, який «полюватиме» на російські підводні човни
До Німеччини доставили новий літак, який «полюватиме» на російські підводні човни
Головну військову прокурорку Ізраїлю заарештували через витік відео з нібито катуванням палестинця
Головну військову прокурорку Ізраїлю заарештували через витік відео з нібито катуванням палестинця
ГоловнаСуспільствоВійна

Наслідки обстрілів: у Харківській, Сумській і Полтавській областях запроваджені аварійні відключення світла

Опубліковані раніше графіки погодинних відключень у цих регіонах – тимчасово не діють.

Наслідки обстрілів: у Харківській, Сумській і Полтавській областях запроваджені аварійні відключення світла
Фото: tvoemisto.tv

Через зумовлену попередніми російськими обстрілами складну ситуацію в енергосистемі – у Харківській, Сумській і Полтавській областях запроваджені аварійні відключення електроенергії, передає Укренерго. 

Опубліковані раніше графіки погодинних відключень у цих регіонах – тимчасово не діють.

Після скасування аварійних знеструмлень – всі споживачі повернуться до графіків погодинних відключень.

Нагадаємо, Запорізька, Дніпропетровська і Одеська області частково знеструмлені після ударів. У Кіровоградській області відключення спричинені погодою.
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies