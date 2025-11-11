Наслідки обстрілів: у Харківській, Сумській і Полтавській областях запроваджені аварійні відключення світла

Опубліковані раніше графіки погодинних відключень у цих регіонах – тимчасово не діють.

Через зумовлену попередніми російськими обстрілами складну ситуацію в енергосистемі – у Харківській, Сумській і Полтавській областях запроваджені аварійні відключення електроенергії, передає Укренерго.

Після скасування аварійних знеструмлень – всі споживачі повернуться до графіків погодинних відключень.

Нагадаємо, Запорізька, Дніпропетровська і Одеська області частково знеструмлені після ударів. У Кіровоградській області відключення спричинені погодою.