Генштаб підтвердив ураження Саратовського НПЗ і терміналу у Феодосії

Уражено Саратовський НПЗ, АТ “Морской нєфтяной термінал” у Феодосії і низку об’єктів на ТОТ Донеччини, повідомив Генштаб ЗСУ.

В рамках зниження воєнно-економічного потенціалу російського агресора у ніч на 11 листопада підрозділи Сил оборони України уразили Саратовський НПЗ у Саратовській області РФ. Підприємство випускає понад 20 видів нафтопродуктів – бензини, мазут, дизельне пальне, вакуумний газойль, сірку технічну і т.і. Задіяне у забезпеченні потреб російської окупаційної армії.

Зафіксовано серію вибухів, після яких у районі цілі спостерігалась масивна пожежа. Результати влучань уточнюються.Також уражено АТ «Морской нєфтяной тєрмінал» (ФЕОДОСІЯ, АР Крим, ТОТ) - ключовий вузол постачання ПММ морським шляхом на Кримський півострів та тимчасово окуповані території півдня України.

Зафіксовано влучання в резервуари на території об'єкта. Ступінь завданих збитків уточнюється.

Окрім того, на ТОТ Донецької області, завдано ураження по складу матеріально-технічних російських загарбників у Донецьку та зосередження живої сили у районі Очеретиного. Ударні БпЛА досягли районів цілей. Результати уточнюються.