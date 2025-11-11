Польська прикордонна служба прокоментувала інформацію про 100 тисяч молодих українців, які виїхали до Польщі за два місяці
До Німеччини доставили новий літак, який «полюватиме» на російські підводні човни
Все набагато серйозніше за один кейс. Що відомо про смерть одеського бізнесмена від онко в приватній клініці
Про оборону Покровська-Мирнограда
Предстоятель ПЦУ зустрівся з патріархом Філаретом
Німеччина видала Україні обвинуваченого по справі заволодіння 100 млн грн, призначених для ЧАЕС
Експрезидент Польщі Анджей Дуда знайшов нову роботу
Головну військову прокурорку Ізраїлю заарештували через витік відео з нібито катуванням палестинця
Іван Федоров: «Потрібен лайтовий примус ВПО до працевлаштування, зрозумілі правила»
Генштаб підтвердив ураження Саратовського НПЗ, терміналу у Феодосії і низки об’єктів на окупованій частині Донеччини

Результати уточнюються.

Генштаб підтвердив ураження Саратовського НПЗ, терміналу у Феодосії і низки об’єктів на окупованій частині Донеччини
Генштаб підтвердив ураження Саратовського НПЗ і терміналу у Феодосії
Фото: Генштаб

Уражено Саратовський НПЗ, АТ “Морской нєфтяной термінал” у Феодосії і низку об’єктів на ТОТ Донеччини, повідомив Генштаб ЗСУ.   

В рамках зниження воєнно-економічного потенціалу російського агресора у ніч на 11 листопада підрозділи Сил оборони України уразили Саратовський НПЗ у Саратовській області РФ. Підприємство випускає понад 20 видів нафтопродуктів – бензини, мазут, дизельне пальне, вакуумний газойль, сірку технічну і т.і. Задіяне у забезпеченні потреб російської окупаційної армії.

Зафіксовано серію вибухів, після яких у районі цілі спостерігалась масивна пожежа. Результати влучань уточнюються.Також уражено АТ «Морской нєфтяной тєрмінал» (ФЕОДОСІЯ, АР Крим, ТОТ) - ключовий вузол постачання ПММ морським шляхом на Кримський півострів та тимчасово окуповані території півдня України.

Зафіксовано влучання в резервуари на території об'єкта. Ступінь завданих збитків уточнюється.

Окрім того, на ТОТ Донецької області, завдано ураження по складу матеріально-технічних російських загарбників у Донецьку та зосередження живої сили у районі Очеретиного. Ударні БпЛА досягли районів цілей. Результати уточнюються.
