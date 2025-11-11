СБУ затримала безробітного, якого підозрюють у підготовці підриву газопроводу на сході України

Чоловік перебуває під вартою без права внесення застави. Йому загрожує довічне позбавлення возі з конфіскацією майна.

У СБУ заявили, що контррозвідка запобігла спробам ворога "відрізати" від теплопостачання частину домогосподарств Харківської та Полтавської областей. Затримали безробітного, якого підозрюють у підготовці підриву магістрального газопроводу.

Як розповіли у Службі безпеки, агента російської воєнної розвідки (відомої як гру), затримали на випередження.

Розслідування встановило, що агент мав закласти саморобний вибуховий пристрій (СВП) біля вузлової ділянки газових ліній, що забезпечують теплопостачання обох регіонів.

Виконавцем злочину виявився безробітний харків’янин, який потрапив у поле зору окупантів, коли писав антиукраїнські коментарі у телеграм-каналах. Там на нього вийшов бойовик так званого "спецназу ДНР", який воює проти України на східному фронті та співпрацює з російським гру. За його інструкціями чоловік придбав складові для вибухівки та власноруч виготовив СВП. Для конспірації він облаштував підпільний "цех" у будинку своїх батьків у Берестинському районі Харківщини.

Контррозвідка СБУ поетапно задокументувала підривну діяльність агента та затримала його на фінальному етапі збирання бомби. Під час обшуків у затриманого вилучили споряджений СВП, а також смартфон із доказами роботи на ворога.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили затриманому про підозру за ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 258 Кримінального кодексу України (готування до вчинення терористичного акту за попередньою змовою групою осіб).

Вирішується питання про додаткову кваліфікацію його дій за фактом державної зради, вчиненої в умовах воєнного стану.

