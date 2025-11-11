Експрезидент Польщі Анджей Дуда знайшов нову роботу
Експрезидент Польщі Анджей Дуда знайшов нову роботу
Головну військову прокурорку Ізраїлю заарештували через витік відео з нібито катуванням палестинця
Головну військову прокурорку Ізраїлю заарештували через витік відео з нібито катуванням палестинця
Іван Федоров: «Потрібен лайтовий примус ВПО до працевлаштування, зрозумілі правила»
Іван Федоров: «Потрібен лайтовий примус ВПО до працевлаштування, зрозумілі правила»
Предстоятель ПЦУ зустрівся з патріархом Філаретом
Предстоятель ПЦУ зустрівся з патріархом Філаретом
Про оборону Покровська-Мирнограда
Про оборону Покровська-Мирнограда
Польська прикордонна служба прокоментувала інформацію про 100 тисяч молодих українців, які виїхали до Польщі за два місяці
Польська прикордонна служба прокоментувала інформацію про 100 тисяч молодих українців, які виїхали до Польщі за два місяці
До Німеччини доставили новий літак, який «полюватиме» на російські підводні човни
До Німеччини доставили новий літак, який «полюватиме» на російські підводні човни
Все набагато серйозніше за один кейс. Що відомо про смерть одеського бізнесмена від онко в приватній клініці
Все набагато серйозніше за один кейс. Що відомо про смерть одеського бізнесмена від онко в приватній клініці
Німеччина видала Україні обвинуваченого по справі заволодіння 100 млн грн, призначених для ЧАЕС
Німеччина видала Україні обвинуваченого по справі заволодіння 100 млн грн, призначених для ЧАЕС
ГоловнаСуспільствоПодії

СБУ затримала безробітного, якого підозрюють у підготовці підриву газопроводу на сході України

Чоловік перебуває під вартою без права внесення застави. Йому загрожує довічне позбавлення возі з конфіскацією майна.

СБУ затримала безробітного, якого підозрюють у підготовці підриву газопроводу на сході України
Затриманий підозрюваний у підготовці підриву газопроводу
Фото: СБУ

У СБУ заявили, що контррозвідка запобігла спробам ворога "відрізати" від теплопостачання частину домогосподарств Харківської та Полтавської областей. Затримали безробітного, якого підозрюють у підготовці підриву магістрального газопроводу.

Як розповіли у Службі безпеки, агента російської воєнної розвідки (відомої як гру), затримали на випередження. 

Розслідування встановило, що агент мав закласти саморобний вибуховий пристрій (СВП) біля вузлової ділянки газових ліній, що забезпечують теплопостачання обох регіонів.

Виконавцем злочину виявився безробітний харків’янин, який потрапив у поле зору окупантів, коли писав антиукраїнські коментарі у телеграм-каналах. Там на нього вийшов бойовик так званого "спецназу ДНР", який воює проти України на східному фронті та співпрацює з російським гру. За його інструкціями чоловік придбав складові для вибухівки та власноруч виготовив СВП. Для конспірації він облаштував підпільний "цех" у будинку своїх батьків у Берестинському районі Харківщини.

Контррозвідка СБУ поетапно задокументувала підривну діяльність агента та затримала його на фінальному етапі збирання бомби. Під час обшуків у затриманого вилучили споряджений СВП, а також смартфон із доказами роботи на ворога.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили затриманому про підозру за ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 258 Кримінального кодексу України (готування до вчинення терористичного акту за попередньою змовою групою осіб).

Вирішується питання про додаткову кваліфікацію його дій за фактом державної зради, вчиненої в умовах воєнного стану.

Чоловік перебуває під вартою без права внесення застави. Йому загрожує довічне позбавлення возі з конфіскацією майна.
Теми: , , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies