Nemesis і Фонд Притули оголосили збір 1 мільярду гривень на боротьбу з "шахедами"

За ці кошти придбають дрони-перехоплювачі і необхідне обладнання для екіпажів.

Фонд Сергія Притули, 412 бригада Nemesis і Світовий конгрес українців оголосили збір одного мільярду гривень на антишахедні безпілотники та обладнання для екіпажів мобільних пунктів управління, які їх збиватимуть. На сайті фонду повідомили, що кошти збирають на передові перехоплювачі, які дозволяють знешкоджувати "шахеди" близько до лінії фронту, що знижує ризики для інфраструктури в тилу.

Вартість такого дрона значно нижча, ніж "шахеда". Це надає Україні перевагу в грі проти ворога на вичерпання ресурсу.

"«Єдинозбір» – найбільший оборонний збір з початку повномасштабного вторгнення. Мета – закупити дрони-перехоплювачі Шахедів та укомплектувати екіпажі операторів необхідним обладнанням", – йдеться на сайті.

Збивати ворожі БпЛА дронами, закупленими за зібрані кошти, будуть різні бригади, зокрема ЦСО СБУ "А", 412 окремий батальйон безпілотних систем Nemesis, 301 зенітна ракетна бригада, 53 ОМБР Signum, 762 окрема бригада охорони ДССТ.

Крім дронів, для екіпажів закуплять необхідне обладнання: радостанції, генератори, зарядні станції. Переобладнають буси в пункти мобільного управління.

Я щиро прошу усіх, хто має спромогу: люди,… pic.twitter.com/A3dywG7qWH — Serhiy Prytula (@serhiyprytula) November 11, 2025

Як долучитися?

Монобанка: https://send.monobank.ua/jar/3w8JTb7xhE



LiqPay: http://prytu.la/oneunited



PayPal: [email protected]



IBAN UA Фонд Сергія Притули



Назва: Благодійна організація "Благодійний фонд Сергія Притули"



ЄДРПОУ 43720363



IBAN: UA663220010000026005700009516



Назва банку: АТ “Універсалбанк”



Призначення: OP00325, благодійний безповоротний внесок.



Інші рахунки, інші валюти, крипта: https://oneunited.now.