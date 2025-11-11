Експрезидент Польщі Анджей Дуда знайшов нову роботу
Експрезидент Польщі Анджей Дуда знайшов нову роботу
Головну військову прокурорку Ізраїлю заарештували через витік відео з нібито катуванням палестинця
Головну військову прокурорку Ізраїлю заарештували через витік відео з нібито катуванням палестинця
Іван Федоров: «Потрібен лайтовий примус ВПО до працевлаштування, зрозумілі правила»
Іван Федоров: «Потрібен лайтовий примус ВПО до працевлаштування, зрозумілі правила»
Предстоятель ПЦУ зустрівся з патріархом Філаретом
Предстоятель ПЦУ зустрівся з патріархом Філаретом
Про оборону Покровська-Мирнограда
Про оборону Покровська-Мирнограда
Польська прикордонна служба прокоментувала інформацію про 100 тисяч молодих українців, які виїхали до Польщі за два місяці
Польська прикордонна служба прокоментувала інформацію про 100 тисяч молодих українців, які виїхали до Польщі за два місяці
До Німеччини доставили новий літак, який «полюватиме» на російські підводні човни
До Німеччини доставили новий літак, який «полюватиме» на російські підводні човни
Все набагато серйозніше за один кейс. Що відомо про смерть одеського бізнесмена від онко в приватній клініці
Все набагато серйозніше за один кейс. Що відомо про смерть одеського бізнесмена від онко в приватній клініці
Німеччина видала Україні обвинуваченого по справі заволодіння 100 млн грн, призначених для ЧАЕС
Німеччина видала Україні обвинуваченого по справі заволодіння 100 млн грн, призначених для ЧАЕС
ГоловнаСуспільствоВійна

Nemesis і Фонд Притули оголосили збір 1 мільярду гривень на боротьбу з "шахедами"

За ці кошти придбають дрони-перехоплювачі і необхідне обладнання для екіпажів. 

Nemesis і Фонд Притули оголосили збір 1 мільярду гривень на боротьбу з "шахедами"
БпЛА"Гєрань-3" серії "У"
Фото: ГУР

Фонд Сергія Притули, 412 бригада Nemesis і Світовий конгрес українців оголосили збір одного мільярду гривень на антишахедні безпілотники та обладнання для екіпажів мобільних пунктів управління, які їх збиватимуть. На сайті фонду повідомили, що кошти збирають на передові перехоплювачі, які дозволяють знешкоджувати "шахеди" близько до лінії фронту, що знижує ризики для інфраструктури в тилу. 

Вартість такого дрона значно нижча, ніж "шахеда". Це надає Україні перевагу в грі проти ворога на вичерпання ресурсу.

"«Єдинозбір» – найбільший оборонний збір з початку повномасштабного вторгнення. Мета – закупити дрони-перехоплювачі Шахедів та укомплектувати екіпажі операторів необхідним обладнанням", – йдеться на сайті. 

Збивати ворожі БпЛА дронами, закупленими за зібрані кошти, будуть різні бригади, зокрема ЦСО СБУ "А", 412 окремий батальйон безпілотних систем Nemesis, 301 зенітна ракетна бригада, 53 ОМБР Signum, 762 окрема бригада охорони ДССТ. 

Крім дронів, для екіпажів закуплять необхідне обладнання: радостанції, генератори, зарядні станції. Переобладнають буси в пункти мобільного управління. 

Як долучитися?

Монобанка: https://send.monobank.ua/jar/3w8JTb7xhE


LiqPay: http://prytu.la/oneunited


PayPal: [email protected]

IBAN UA Фонд Сергія Притули


Назва: Благодійна організація "Благодійний фонд Сергія Притули"

ЄДРПОУ 43720363

IBAN: UA663220010000026005700009516

Назва банку: АТ “Універсалбанк”

Призначення: OP00325, благодійний безповоротний внесок.

Інші рахунки, інші валюти, крипта: https://oneunited.now
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies