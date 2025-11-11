Експрезидент Польщі Анджей Дуда знайшов нову роботу
Уночі під час атаки РФ на Одещину в Румунії впав безпілотник

На місці було виявлено можливі фрагменти дрону.

Кордон Румунії і України
Фото: Вікіпедія

Вночі 11 листопада у румунському повіті Тулча, що біля кордону із Україною, впав військовий безпілотник під час російської атаки на Одещину. 

Про це пише NewsMaker та пресслужба міністерства оборони Румунії

Зазначається, що у північній частині повіту Тулча розіслали сповіщення про повітряну тривогу. 

У міністерстві оборони кажуть, що дрон залетів під час російської атаки по українських портах на Дунаї.

Радари зафіксували присутність груп безпілотників у районі, що прилягає до національного повітряного простору, тому превентивно активували системи протиповітряної оборони. Погодні умови на південному сході країни не дозволили злетіти літакам бойової служби Повітряної поліції.

"О 00:07 для населення північної частини повіту Тулча було повідомлення про тривогу. На українській стороні Дунаю, в районі порту Ізмаїл, зафіксовано велику кількість вибухів", – йдеться у заяві. 

О 01:09 повідомили про падіння літального апарату в районі Грінду, приблизно за 5 км на південь від кордону. Військові, які прибули на місце, повідомили про можливу наявність фрагментів безпілотника. 

Нещодавно Польща та Румунія почали розгортати нову збройну систему для захисту від російських безпілотників.
