Словаччина припинила розслідування щодо передачі Україні винищувачів МіГ

У Словаччині спеціальна група "Донор" більше не розслідує передачу Україні винищувачів МіГ-29 та системи ППО КУБ.

Про це повідомляє noviny.sk.

"30 жовтня 2025 року слідчий припинив кримінальне переслідування, проведене за підозрою у скоєнні злочину порушення обов'язку з управління чужим майном в одній дії у сукупності зі злочином зловживання владою державної службової особи, оскільки є достатньо обґрунтований висновок про те, що це діяння не є злочином, і немає підстав для передачі справи", - повідомила речниця обласної прокуратури Габріела Ковачова.

Як зазначили у прокуратурі, розслідування не змогло довести, що передача військового обладнання завдала будь-якої шкоди.

Водночас група “Донор” розслідує ще дві справи, але вони поки перебувають на стадії підготовчого провадження.

“Розслідування та збір доказів тривають, і у цих справах поки що не висунуто жодних звинувачень”, – додали у прокуратурі.