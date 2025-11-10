До Німеччини доставили новий літак, який «полюватиме» на російські підводні човни
Польська прикордонна служба прокоментувала інформацію про 100 тисяч молодих українців, які виїхали до Польщі за два місяці
Все набагато серйозніше за один кейс. Що відомо про смерть одеського бізнесмена від онко в приватній клініці
США та Китай підпишуть торговельну угоду “досить скоро”, – Трамп
Експрезидент Польщі Анджей Дуда знайшов нову роботу
Головну військову прокурорку Ізраїлю заарештували через витік відео з нібито катуванням палестинця
Німеччина видала Україні обвинуваченого по справі заволодіння 100 млн грн, призначених для ЧАЕС
Предстоятель ПЦУ зустрівся з патріархом Філаретом
Митниця визначила особу відправника поштового відправлення, яке вибухнуло у Києві
Словаччина припинила розслідування щодо передачі Україні винищувачів МіГ

Також припинено розслідування щодо передачі Україні системи ППО КУБ.

Словаччина припинила розслідування щодо передачі Україні винищувачів МіГ
Винищувачі МІГ-29, ілюстративне фото
Фото: Міністерство оборони Словаччини

У Словаччині спеціальна група "Донор" більше не розслідує передачу Україні винищувачів МіГ-29 та системи ППО КУБ.

Про це повідомляє noviny.sk.

"30 жовтня 2025 року слідчий припинив кримінальне переслідування, проведене за підозрою у скоєнні злочину порушення обов'язку з управління чужим майном в одній дії у сукупності зі злочином зловживання владою державної службової особи, оскільки є достатньо обґрунтований висновок про те, що це діяння не є злочином, і немає підстав для передачі справи", - повідомила речниця обласної прокуратури Габріела Ковачова.

Як зазначили у прокуратурі, розслідування не змогло довести, що передача військового обладнання завдала будь-якої шкоди. 

Водночас група “Донор” розслідує ще дві справи, але вони поки перебувають на стадії підготовчого провадження. 

“Розслідування та збір доказів тривають, і у цих справах поки що не висунуто жодних звинувачень”, – додали у прокуратурі.
