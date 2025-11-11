Предстоятель ПЦУ зустрівся з патріархом Філаретом
Ізраїль готовий дозволити бойовикам ХАМАС вийти з підземних тунелів у Смузі Гази

Бойовики мають здати зброю та зобов'язатися не повертатися до тероризму.

Ізраїль готовий дозволити бойовикам ХАМАС вийти з підземних тунелів у Смузі Гази
Боєць ЦАХАЛ біля тунелю ХАМАС у Смузі Гази
Фото: Times of Israel

Ізраїль запропонував припинити триваюче протистояння в Рафаху, дозволивши бойовикам ХАМАС вийти з підземних тунелів у Смузі Гази та переместитись. В тунелях перебувають 100-200 бойовиків ХАМАС.

Про це повідомляє The Times of Israel з посиланням на Channel 12.

Водночас Ізраїль висуває вимогу, щоб бойовики здали зброю та зобов'язалися не повертатися до тероризму.

США через з посланця Джареда Кушнера, який зараз перебуває в Ізраїлі, закликають швидко вирішити ситуацію, щоб уникнути зриву ширших переговорів щодо майбутнього Гази.

Офіційні особи США повідомили Ізраїлю, що протистояння через 200 бойовиків у Рафаху не повинно затьмарювати більшу проблему боротьби з приблизно 20 тис. озброєних бойовиків, які все ще діють у контрольованих ХАМАС районах.

Також повідомляється, що центральну посередницьку роль у переговорах відіграє Туреччина, водночас наразі жодна третя країна ще не погодилася прийняти бойовиків у разі їх вигнання з Гази.

Що відбувається з мирними перемовинами щодо Смуги Гази

  • За інформацією джерел, Ізраїль був близький до укладення угоди на початку листопада, однак опір з боку правих членів коаліції прем’єра Беньяміна Нетаньягу, зокрема міністра фінансів Бецалеля Смотрича, заблокував процес. Ті наполягають, що звільнення бойовиків суперечить головній меті війни — ліквідації ХАМАСу.
  • Водночас міністр оборони Ісраель Кац 7 листопада наказав ізраїльській армії знищити всі тунелі, що залишилися у Смузі Гази.
  • У межах угоди про припинення вогню ХАМАС звільнив останніх 20 живих заручників в обмін на 2 000 палестинських в’язнів, а також погодився на повернення тіл 28 загиблих заручників. Наразі Ізраїлю передано 22 з них.

  • 25 жовтня Трамп дав терористам ХАМАС 48 годин на те, щоб вони пришвидшили повернення тіл загиблих заручників

  • Інакше, за словами президента США, інші країни, залучені до встановлення миру в регіоні, вживуть заходів.

  • 28 жовтня прем'єр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу наказав військовим негайно завдати "потужних ударів" по Смузі Гази, а пізніше заявив про відновлення перемир'я.
