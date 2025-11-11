Ізраїль готовий дозволити бойовикам ХАМАС вийти з підземних тунелів у Смузі Гази

Бойовики мають здати зброю та зобов'язатися не повертатися до тероризму.

Ізраїль запропонував припинити триваюче протистояння в Рафаху, дозволивши бойовикам ХАМАС вийти з підземних тунелів у Смузі Гази та переместитись. В тунелях перебувають 100-200 бойовиків ХАМАС.

Про це повідомляє The Times of Israel з посиланням на Channel 12.

Водночас Ізраїль висуває вимогу, щоб бойовики здали зброю та зобов'язалися не повертатися до тероризму.

США через з посланця Джареда Кушнера, який зараз перебуває в Ізраїлі, закликають швидко вирішити ситуацію, щоб уникнути зриву ширших переговорів щодо майбутнього Гази.

Офіційні особи США повідомили Ізраїлю, що протистояння через 200 бойовиків у Рафаху не повинно затьмарювати більшу проблему боротьби з приблизно 20 тис. озброєних бойовиків, які все ще діють у контрольованих ХАМАС районах.

Також повідомляється, що центральну посередницьку роль у переговорах відіграє Туреччина, водночас наразі жодна третя країна ще не погодилася прийняти бойовиків у разі їх вигнання з Гази.

Що відбувається з мирними перемовинами щодо Смуги Гази