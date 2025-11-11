Про оборону Покровська-Мирнограда
Екологічний комітет Європарламенту підтримав скорочення викидів на 90% до 2040 року

Пропозиції передбачають можливість використовувати до 5% вуглецевих кредитів, щоб компенсувати відставання окремих секторів у скороченні викидів.

Екологічний комітет Європарламенту підтримав скорочення викидів на 90% до 2040 року
Фото: EPA/UPG

Комітет з питань навколишнього середовища Європейського парламенту підтримав перегляд законодавства блоку про клімат. Зміни передбачають зменшення викидів парникових газів на 90% до 2040 року.

Про це повідомляють Euronews.

55 депутатів підтримали зміни, 32 виступили “проти”. Тепер ці зміни має підтримати весь парламент. 

5 листопада країни-члени вже погодилися з цим планом – після тривалих політичних переговорів. Водночас вони передбачили заходи, щоб допомогти промисловості країн не втратити конкурентоспроможність під час переходу.

Ключовими моментами змін є:

  • скорочення викидів на 90% до 2040 року проти рівнів 1990 року;
  • країни можуть використовувати до 5% вуглецевих кредитів, щоб компенсувати відставання окремих секторів у скороченні викидів;
  • суму кредитів можуть збільшити ще на 5%, якщо в ЄС бракуватиме природних механізмів для поглинання вуглецю, як от висадження лісів.

Європарламент хоче, аби купівля та використання таких кредитів регулювалися, аби гарантувати, що вони справді сприяють скороченню викидів у країнах за межами блоку. 

Угоди, пов’язані з використанням вуглецевих кредитів, повинні підпадати під “надійні гарантії, що забезпечують доброчесність, уникнення подвійного обліку, прозоре управління, надійні методології моніторингу, звітності та перевірки”. 

Законодавці також закликали Єврокомісію розглянути суворіші критерії, ніж ті, що викладені в Паризькій угоді 2015 року.

  • У бразильському місті Белен стартувала кліматична конференція ООН COP30, що триватиме до 21 листопада. Дипломати, активісти, науковці та бізнес-лідери обговорять нові національні плани боротьби зі зміною клімату, захист лісів та Амазонії, адаптацію до потепління та фінансову допомогу країнам, що розвиваються, які найбільше постраждали від зміни клімату. Також буде йтися про перехід на чисту енергію та виконання Паризької угоди.
