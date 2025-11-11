Польська прикордонна служба прокоментувала інформацію про 100 тисяч молодих українців, які виїхали до Польщі за два місяці
Польська прикордонна служба прокоментувала інформацію про 100 тисяч молодих українців, які виїхали до Польщі за два місяці
До Німеччини доставили новий літак, який «полюватиме» на російські підводні човни
До Німеччини доставили новий літак, який «полюватиме» на російські підводні човни
Все набагато серйозніше за один кейс. Що відомо про смерть одеського бізнесмена від онко в приватній клініці
Все набагато серйозніше за один кейс. Що відомо про смерть одеського бізнесмена від онко в приватній клініці
Про оборону Покровська-Мирнограда
Про оборону Покровська-Мирнограда
Предстоятель ПЦУ зустрівся з патріархом Філаретом
Предстоятель ПЦУ зустрівся з патріархом Філаретом
Німеччина видала Україні обвинуваченого по справі заволодіння 100 млн грн, призначених для ЧАЕС
Німеччина видала Україні обвинуваченого по справі заволодіння 100 млн грн, призначених для ЧАЕС
Експрезидент Польщі Анджей Дуда знайшов нову роботу
Експрезидент Польщі Анджей Дуда знайшов нову роботу
Головну військову прокурорку Ізраїлю заарештували через витік відео з нібито катуванням палестинця
Головну військову прокурорку Ізраїлю заарештували через витік відео з нібито катуванням палестинця
Іван Федоров: «Потрібен лайтовий примус ВПО до працевлаштування, зрозумілі правила»
Іван Федоров: «Потрібен лайтовий примус ВПО до працевлаштування, зрозумілі правила»
ГоловнаСвіт

Трамп погрожує подати до суду на BBC через редагування його промови 2021 року

Сума позову може становити близько $1 млрд.

Трамп погрожує подати до суду на BBC через редагування його промови 2021 року
Дональд Трамп
Фото: EPA/UPG

Президент США Дональд Трамп пригрозив судовим позовом проти BBC через редагування його промови 2021 року в день, коли його прихильники захопили Капітолій. Британський мовник визнав у понеділок помилку. 

Про це пише агентство Reuters

У листі, який отримало видання, адвокати президента заявили, що BBC має відкликати документальний фільм до п’ятниці або зіткнутися з позовом на суму "не менше ніж 1 мільярд доларів". Також вимагають, щоб BBC публічно вибачилися і компенсували шкоду, яку адвокати назвали "величезними репутаційними та фінансовими збитками". Адвокати президента заявили, що BBC порушила закон Флориди про наклеп, навмисно упустивши частину фактів і змонтувавши інші так, щоб створити хибне враження. Оскільки Трамп проживає у Флориді, очікується, що саме там він може подати позов.

У документальному фільмі, показаному у флагманській програмі новин BBC Panorama, змоновані три фрагменти виступу Трампа таким чином, що створювалось враження, ніби він закликав до заворушень 6 січня 2021 року. Адвокати назвали це "неправдою і наклепом". 

Лист також зазначає, що з промови вирізали слова Трампа про те, що він очікує, що його прихильники будуть рухатися "мирно і патріотично". Саме тоді вони протестували проти ратифікації Конгресом перемоги демократа Джо Байдена. 

Розголос навколо фільму й критика BBC News спричинили кризу, що призвела до відставки генерального директора Тіма Деві та керівниці новин Дебори Тернесс у неділю. У понеділок голова BBC Самір Шах вибачився за монтаж відео, але заперечив існування системної упередженості в редакційній політиці мовника. Шах сказав, що компанія ще розглядає, як реагуватиме на загрозу позову. Представник BBC повідомив, що мовник надасть відповідь. 

Фільм уже видалено з відеосервісу BBC iPlayer.

У США громадським діячам, таким як Трамп, складно виграти справи про наклеп. Потрібно довести, що відповідач свідомо публікував неправду. Деякі американські медіакомпанії, включно з CBS та ABC News, нещодавно вже врегулювали позови, подані президентом, хоча раніше називали звинувачення безпідставними.

6 січня 2021 року Трамп виступив перед прихильниками біля Білого дому, закликаючи їх не допустити ратифікації результатів виборів 2020 року.

Він заявляв, що вибори були сфальсифіковані, хоча суди, аудити й незалежні перевірки не знайшли жодних достовірних доказів масштабних порушень.

Після промови частина натовпу рушила до Капітолію, де зламала охорону, увірвалася до Сенату й Палати представників, змусивши конгресменів тікати. Напад призвів до загибелі людей, травм і значних руйнувань.
Теми: , , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies