Трамп погрожує подати до суду на BBC через редагування його промови 2021 року

Президент США Дональд Трамп пригрозив судовим позовом проти BBC через редагування його промови 2021 року в день, коли його прихильники захопили Капітолій. Британський мовник визнав у понеділок помилку.

Про це пише агентство Reuters.

У листі, який отримало видання, адвокати президента заявили, що BBC має відкликати документальний фільм до п’ятниці або зіткнутися з позовом на суму "не менше ніж 1 мільярд доларів". Також вимагають, щоб BBC публічно вибачилися і компенсували шкоду, яку адвокати назвали "величезними репутаційними та фінансовими збитками". Адвокати президента заявили, що BBC порушила закон Флориди про наклеп, навмисно упустивши частину фактів і змонтувавши інші так, щоб створити хибне враження. Оскільки Трамп проживає у Флориді, очікується, що саме там він може подати позов.

У документальному фільмі, показаному у флагманській програмі новин BBC Panorama, змоновані три фрагменти виступу Трампа таким чином, що створювалось враження, ніби він закликав до заворушень 6 січня 2021 року. Адвокати назвали це "неправдою і наклепом".

Лист також зазначає, що з промови вирізали слова Трампа про те, що він очікує, що його прихильники будуть рухатися "мирно і патріотично". Саме тоді вони протестували проти ратифікації Конгресом перемоги демократа Джо Байдена.

Розголос навколо фільму й критика BBC News спричинили кризу, що призвела до відставки генерального директора Тіма Деві та керівниці новин Дебори Тернесс у неділю. У понеділок голова BBC Самір Шах вибачився за монтаж відео, але заперечив існування системної упередженості в редакційній політиці мовника. Шах сказав, що компанія ще розглядає, як реагуватиме на загрозу позову. Представник BBC повідомив, що мовник надасть відповідь.

Фільм уже видалено з відеосервісу BBC iPlayer.

У США громадським діячам, таким як Трамп, складно виграти справи про наклеп. Потрібно довести, що відповідач свідомо публікував неправду. Деякі американські медіакомпанії, включно з CBS та ABC News, нещодавно вже врегулювали позови, подані президентом, хоча раніше називали звинувачення безпідставними.

6 січня 2021 року Трамп виступив перед прихильниками біля Білого дому, закликаючи їх не допустити ратифікації результатів виборів 2020 року.

Він заявляв, що вибори були сфальсифіковані, хоча суди, аудити й незалежні перевірки не знайшли жодних достовірних доказів масштабних порушень.

Після промови частина натовпу рушила до Капітолію, де зламала охорону, увірвалася до Сенату й Палати представників, змусивши конгресменів тікати. Напад призвів до загибелі людей, травм і значних руйнувань.