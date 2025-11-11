Експрезидент Польщі Анджей Дуда знайшов нову роботу
У Делі біля історичної пам'ятки вибухнула машина. Вісім людей загинули, близько 20 поранені

Поліція розглядає всі варіанти, але поки що про теракт не оголошували. 

У Делі біля історичної пам'ятки вибухнула машина. Вісім людей загинули, близько 20 поранені
Червоний форт, Делі
Фото: Wikipedia

Увечері 10 листопада, о 18:52 за місцевим часом, в індійському місті Делі стався вибух у машині. Внаслідок нього загинули вісім людей, ще близько 20 отримали поранення і були госпіталізовані. Машина, що вибухнула, стояла поблизу одного з найпопулярніших історичних місць – Червоного форту, передає BBC

Пам'ятку, яку щоденно відвідували тисячі туристів, закрили на три дні, щоб уникнути натовпу під час слідства. За даними місцевої поліції, вибух стався, коли авто, що повільно їхало, зупинилося на сигнал регулювання руху. 

Шрапнелі на місці події не знайшли. Офіційних підтверджень причини вибуху поки немає: влада каже, що "розглядають всі можливості". 

Відомо, що поліція зареєструвала надзвичайну подію і за антитерористичним законодавством, і за законодавством про вибухи.

  • Червоний форт був зведений в 1638 році Шахом Джаханом. Це пам'ятка періоду Імперії Великих Моголів. Фортецю побудували з червоного пісковику, що й визначило її назву. 
