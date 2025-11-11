До Німеччини доставили новий літак, який «полюватиме» на російські підводні човни
Демократи в Сенаті США можуть змінити лідера через припинення шатдауну

Чак Шумер зазнає критики з боку колег.

Демократи в Сенаті США можуть змінити лідера через припинення шатдауну
Чак Шумер
Фото: EPA/UPG

Сенатори-демократи виступили із закликом позбавити Чака Шумера звання лідера меншості після того, як восьмеро їхніх колег допомогли республіканцям ухвалити законопроєкт про бюджетне фінансування.

Як пише Politico, Шумера звинувачують у неефективному керуванні партійними процесами та нездатності об'єднати демократів у питанні боротьби за доступне медичне забезпечення. Голосування, що відбулося в неділю і відкрило дорогу до припинення найдовшого шатдауну в історії США, назвали "зрадою американською народу".

Документ, ухвалення якого вважають провалом Шумера, "нічого не робить, щоб зупинити катастрофу у сфері охорони здоров'я та обмежити незаконні дії президента Дональда Трампа". 

Цікаво, що усі вісім сенаторів, які виступили проти партійної дисципліни та підтримали проєкт республіканців, не мають загрози втратити своє сенаторське крісло наступного року під час проміжних виборів. 
