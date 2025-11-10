Підсанкційний "Лукойл" оголосив форс-мажор на одному з найбільших нафтових родовищ в Іраку

Російська нафтова компанія "Лукойл", що перебуває під міжнародними санкціями, оголосила форс-мажор на родовищі "Західна Курна-2" в Іраку.
Про це пише агентство Reuters з посиланням на чотири джерела.
За даними джерел, 4 листопада "Лукойл" надіслав офіційного листа до Міністерства нафти Іраку, у якому зазначив, що форс-мажорні обставини унеможливлюють нормальну роботу на родовищі.
Високопоставлений іракський чиновник заявив журналістам, що якщо причини форс-мажору не буде усунуто протягом шести місяців, компанія може повністю припинити видобуток і вийти з проєкту.
Родовище "Західна Курна-2", розташоване за 65 км на північний захід від Басри, є одним із найбільших у світі. Початкові поклади нафти оцінюються приблизно у 14 мільярдів барелів, що складає близько 9% загального видобутку Іраку.
"Лукойл" отримав права на освоєння родовища у грудні 2009 року, а договір було підписано у січні 2010 року та ратифіковано урядом Іраку.
Санкції США проти "Лукойлу"
- Наприкінці жовтня США запровадили санкції проти двох найбільших російських нафтових компаній - “Роснефть” та “Лукойл”. Запровадження Сполученими Штатами санкцій призвело до різкого падіння їхньої ринкової вартості.
- Через декілька днів друга найбільша в Росії нафтова компанія і шоста за величиною приватна нафтова компанія в світі “Лукойл” оголосила, що збирається продати свої активи за кордоном через нещодавно введені Сполученими Штатами санкції.
- Тим часом президент Болгарії ветував закон щодо продажу активів російського "Лукойлу".
- Швейцарська торговельна компанія Gunvor відкликає свою пропозицію щодо купівлі міжнародних активів російської нафтової компанії "Лукойл" після того, як США заявили, що ніколи не схвалять цю угоду.
- Молдова приєднується до американських санкцій щодо “Лукойлу”. Уряд країни готовий придбати активи російської компанії.