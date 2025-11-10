Підсанкційний "Лукойл" оголосив форс-мажор на одному з найбільших нафтових родовищ в Іраку

Родовище "Західна Курна-2" є одним із найбільших у світі.

Російська нафтова компанія "Лукойл", що перебуває під міжнародними санкціями, оголосила форс-мажор на родовищі "Західна Курна-2" в Іраку.

Про це пише агентство Reuters з посиланням на чотири джерела.

За даними джерел, 4 листопада "Лукойл" надіслав офіційного листа до Міністерства нафти Іраку, у якому зазначив, що форс-мажорні обставини унеможливлюють нормальну роботу на родовищі.

Високопоставлений іракський чиновник заявив журналістам, що якщо причини форс-мажору не буде усунуто протягом шести місяців, компанія може повністю припинити видобуток і вийти з проєкту.

Родовище "Західна Курна-2", розташоване за 65 км на північний захід від Басри, є одним із найбільших у світі. Початкові поклади нафти оцінюються приблизно у 14 мільярдів барелів, що складає близько 9% загального видобутку Іраку.

"Лукойл" отримав права на освоєння родовища у грудні 2009 року, а договір було підписано у січні 2010 року та ратифіковано урядом Іраку.

Санкції США проти "Лукойлу"

Наприкінці жовтня США запровадили санкції проти двох найбільших російських нафтових компаній - “Роснефть” та “Лукойл”. Запровадження Сполученими Штатами санкцій призвело до різкого падіння їхньої ринкової вартості.

Через декілька днів друга найбільша в Росії нафтова компанія і шоста за величиною приватна нафтова компанія в світі “Лукойл” оголосила, що збирається продати свої активи за кордоном через нещодавно введені Сполученими Штатами санкції.

Тим часом президент Болгарії ветував закон щодо продажу активів російського "Лукойлу".

Швейцарська торговельна компанія Gunvor відкликає свою пропозицію щодо купівлі міжнародних активів російської нафтової компанії "Лукойл" після того, як США заявили, що ніколи не схвалять цю угоду.