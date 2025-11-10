Головну військову прокурорку Ізраїлю заарештували через витік відео з нібито катуванням палестинця
ГоловнаСвіт

Підсанкційний "Лукойл" оголосив форс-мажор на одному з найбільших нафтових родовищ в Іраку

Родовище "Західна Курна-2" є одним із найбільших у світі.

Підсанкційний "Лукойл" оголосив форс-мажор на одному з найбільших нафтових родовищ в Іраку
Фото: EPA/UPG

Російська нафтова компанія "Лукойл", що перебуває під міжнародними санкціями, оголосила форс-мажор на родовищі "Західна Курна-2" в Іраку

Про це пише агентство Reuters з посиланням на чотири джерела.

За даними джерел, 4 листопада "Лукойл" надіслав офіційного листа до Міністерства нафти Іраку, у якому зазначив, що форс-мажорні обставини унеможливлюють нормальну роботу на родовищі.

Високопоставлений іракський чиновник заявив журналістам, що якщо причини форс-мажору не буде усунуто протягом шести місяців, компанія може повністю припинити видобуток і вийти з проєкту.

Родовище "Західна Курна-2", розташоване за 65 км на північний захід від Басри, є одним із найбільших у світі. Початкові поклади нафти оцінюються приблизно у 14 мільярдів барелів, що складає близько 9% загального видобутку Іраку.

"Лукойл" отримав права на освоєння родовища у грудні 2009 року, а договір було підписано у січні 2010 року та ратифіковано урядом Іраку.

Санкції США проти "Лукойлу"

  • Швейцарська торговельна компанія Gunvor відкликає свою пропозицію щодо купівлі міжнародних активів російської нафтової компанії "Лукойл" після того, як США заявили, що ніколи не схвалять цю угоду.
