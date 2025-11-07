Митниця визначила особу відправника поштового відправлення, яке вибухнуло у Києві
США та Китай підпишуть торговельну угоду “досить скоро”, – Трамп
Експрезидент Польщі Анджей Дуда знайшов нову роботу
Головну військову прокурорку Ізраїлю заарештували через витік відео з нібито катуванням палестинця
Reuters: РФ передала США неофіційний документ з умовами для “мирної угоди” з Україною, де знову вимагає Донеччину
Все набагато серйозніше за один кейс. Що відомо про смерть одеського бізнесмена від онко в приватній клініці
Норвегія підтвердила запуск Росією ракети з Нової Землі
Польська прикордонна служба прокоментувала інформацію про 100 тисяч молодих українців, які виїхали до Польщі за два місяці
Предстоятель ПЦУ зустрівся з патріархом Філаретом
Через санкції США “Лукойл” припиняє роботу в Молдові

Уряд Молдови готовий придбати активи російської компанії.

Фото: Міністр енергетики Молдови Дорін Жунгієту

Молдова приєднується до американських санкцій щодо “Лукойлу”. 

Про це повідомив міністр енергетики Молдови Дорін Жунгієту.

“Лукойл” з 21 листопада 2025 року не зможе постачати та страхувати бензин, дизель та керосин відповідно внаслідок санкцій, запроваджених США у жовтні та блокування рахунків та активів компанії, а також відмови Казначейства США дозволити продаж компанія Gunvor”, - написав міністр.

Він нагадав, що в Молдові “Лукойл” володіє низкою АЗС, забезпечує ринок нафти ресурсами і є приватним власником складу, постачання та завантаження літаків.

Молдовська влада внесла пропозицію придбати склад “Лукойл” в аеропорту, щоб перейняти інфраструктуру та ресурси компанії. Кінцевий термін виконання цієї пропозиції - 17 листопада. Водночас була відхилена пропозиція “Лукойла” відчужити свої активи та продати інфраструктуру аеропорту іншій компанії.

Зараз Молдова веде переговори з Болгарією та Румунією, зокрема з “Ромпетролом”, щодо забезпечення необхідним бензином, дизелем та керосином.

Що відбувається

  • Наприкінці жовтня США запровадили санкції проти двох найбільших російських нафтових компаній - “Роснефть” та “Лукойл”. Запровадження Сполученими Штатами санкцій призвело до різкого падіння їхньої ринкової вартості. 

  • Через декілька днів друга найбільша в Росії нафтова компанія і шоста за величиною приватна нафтова компанія в світі “Лукойл” оголосила, що збирається продати свої активи за кордоном через нещодавно введені Сполученими Штатами санкції.

  • Тим часом президент Болгарії ветував закон щодо продажу активів російського "Лукойлу".

  • Швейцарська торговельна компанія Gunvor відкликає свою пропозицію щодо купівлі міжнародних активів російської нафтової компанії "Лукойл" після того, як США заявили, що ніколи не схвалять цю угоду.
