Через санкції США “Лукойл” припиняє роботу в Молдові

Молдова приєднується до американських санкцій щодо “Лукойлу”.

Про це повідомив міністр енергетики Молдови Дорін Жунгієту.

“Лукойл” з 21 листопада 2025 року не зможе постачати та страхувати бензин, дизель та керосин відповідно внаслідок санкцій, запроваджених США у жовтні та блокування рахунків та активів компанії, а також відмови Казначейства США дозволити продаж компанія Gunvor”, - написав міністр.

Він нагадав, що в Молдові “Лукойл” володіє низкою АЗС, забезпечує ринок нафти ресурсами і є приватним власником складу, постачання та завантаження літаків.

Молдовська влада внесла пропозицію придбати склад “Лукойл” в аеропорту, щоб перейняти інфраструктуру та ресурси компанії. Кінцевий термін виконання цієї пропозиції - 17 листопада. Водночас була відхилена пропозиція “Лукойла” відчужити свої активи та продати інфраструктуру аеропорту іншій компанії.

Зараз Молдова веде переговори з Болгарією та Румунією, зокрема з “Ромпетролом”, щодо забезпечення необхідним бензином, дизелем та керосином.

Що відбувається

Наприкінці жовтня США запровадили санкції проти двох найбільших російських нафтових компаній - “Роснефть” та “Лукойл”. Запровадження Сполученими Штатами санкцій призвело до різкого падіння їхньої ринкової вартості.

Через декілька днів друга найбільша в Росії нафтова компанія і шоста за величиною приватна нафтова компанія в світі “Лукойл” оголосила, що збирається продати свої активи за кордоном через нещодавно введені Сполученими Штатами санкції.