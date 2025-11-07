Через санкції США “Лукойл” припиняє роботу в Молдові

Молдова приєднується до американських санкцій щодо “Лукойлу”.
Про це повідомив міністр енергетики Молдови Дорін Жунгієту.
“Лукойл” з 21 листопада 2025 року не зможе постачати та страхувати бензин, дизель та керосин відповідно внаслідок санкцій, запроваджених США у жовтні та блокування рахунків та активів компанії, а також відмови Казначейства США дозволити продаж компанія Gunvor”, - написав міністр.
Він нагадав, що в Молдові “Лукойл” володіє низкою АЗС, забезпечує ринок нафти ресурсами і є приватним власником складу, постачання та завантаження літаків.
Молдовська влада внесла пропозицію придбати склад “Лукойл” в аеропорту, щоб перейняти інфраструктуру та ресурси компанії. Кінцевий термін виконання цієї пропозиції - 17 листопада. Водночас була відхилена пропозиція “Лукойла” відчужити свої активи та продати інфраструктуру аеропорту іншій компанії.
Зараз Молдова веде переговори з Болгарією та Румунією, зокрема з “Ромпетролом”, щодо забезпечення необхідним бензином, дизелем та керосином.
Що відбувається
Наприкінці жовтня США запровадили санкції проти двох найбільших російських нафтових компаній - “Роснефть” та “Лукойл”. Запровадження Сполученими Штатами санкцій призвело до різкого падіння їхньої ринкової вартості.
Через декілька днів друга найбільша в Росії нафтова компанія і шоста за величиною приватна нафтова компанія в світі “Лукойл” оголосила, що збирається продати свої активи за кордоном через нещодавно введені Сполученими Штатами санкції.
Тим часом президент Болгарії ветував закон щодо продажу активів російського "Лукойлу".
Швейцарська торговельна компанія Gunvor відкликає свою пропозицію щодо купівлі міжнародних активів російської нафтової компанії "Лукойл" після того, як США заявили, що ніколи не схвалять цю угоду.