“Лукойл” продає активи за кордоном через санкції

Друга найбільша в Росії нафтова компанія і шоста за величиною приватна нафтова компанія в світі “Лукойл” оголосила, що збирається продати свої активи за кордоном через нещодавно введені Сполученими Штатами санкції.
Про це йдеться на сайті компанії.
“Лукойл повідомляє, що у зв'язку із запровадженням деякими державами обмежувальних заходів щодо компанії та її дочірніх компаній, Лукойл оголошує про намір продати свої міжнародні активи”, – йдеться в повідомленні.
Зазначається, що розгляд заявок потенційних покупців розпочато.