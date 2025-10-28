“Лукойл” продає активи за кордоном через санкції

Друга найбільша в Росії нафтова компанія і шоста за величиною приватна нафтова компанія в світі “Лукойл” оголосила, що збирається продати свої активи за кордоном через нещодавно введені Сполученими Штатами санкції.

Про це йдеться на сайті компанії.

“Лукойл повідомляє, що у зв'язку із запровадженням деякими державами обмежувальних заходів щодо компанії та її дочірніх компаній, Лукойл оголошує про намір продати свої міжнародні активи”, – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що розгляд заявок потенційних покупців розпочато.