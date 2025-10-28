Рада постановила, що до паспорта у вигляді книжечки записи вносяться винятково державною мовою
У швейцарському потязі російськомовний чоловік погрожував родині розправою через українську мову. МЗС просить відреагувати
Експрезидент Польщі Анджей Дуда знайшов нову роботу
На Запорізькому напрямку поранених окупантів залишають помирати на позиціях, — партизани
Комунальний колапс під грифом «секретно». Про опалення не йдеться, рятують водовідведення
В Росії пошкоджено ключову енергопідстанцію "Балашовську" 500 кВ
Reuters: РФ передала США неофіційний документ з умовами для “мирної угоди” з Україною, де знову вимагає Донеччину
Від кишенькових до інвестицій: як школярам навчитися правильно розпоряджатися грошима
Уряд затвердив зміни до підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників
Кисень не міг потрапити до легень: команда медиків Охматдиту пів року рятувала хлопця зі складною формою раку
“Лукойл” продає активи за кордоном через санкції

Розгляд заявок потенційних покупців розпочато.

Фото: EPA/UPG

Друга найбільша в Росії нафтова компанія і шоста за величиною приватна нафтова компанія в світі “Лукойл” оголосила, що збирається продати свої активи за кордоном через нещодавно введені Сполученими Штатами санкції.

Про це йдеться на сайті компанії. 

“Лукойл повідомляє, що у зв'язку із запровадженням деякими державами обмежувальних заходів щодо компанії та її дочірніх компаній, Лукойл оголошує про намір продати свої міжнародні активи”, – йдеться в повідомленні. 

Зазначається, що розгляд заявок потенційних покупців розпочато.
