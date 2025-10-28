Politico: Угорщина планує сформувати у ЄС антиукраїнський блок з Чехією та Словаччиною

Будапешт розраховує об’єднати зусилля зі словацьким прем’єром Робертом Фіцо та чеським політиком Андреєм Бабішем, чия популістська партія нещодавно перемогла на парламентських виборах.

Угорщина прагне об'єднати зусилля з Чехією та Словаччиною для формування скептично налаштованого до України альянсу в ЄС, повідомив виданню Politico Балаж Орбан – радник прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана.

За словами радника Балажа Орбана, Будапешт розраховує об’єднати зусилля зі словацьким прем’єром Робертом Фіцо та чеським політиком Андреєм Бабішем, чия популістська партія нещодавно перемогла на парламентських виборах. Мета – узгодити позиції перед зустрічами Європейської ради, включно з проведенням спільних нарад перед самітами.

Хоча про формальний альянс поки не йдеться, утворення такого союзу, за оцінками експертів, може серйозно ускладнити ухвалення рішень щодо фінансової та військової підтримки України.

“Я думаю, це станеться – і стане дедалі помітніше”, – заявив Балаж Орбан, нагадавши, що під час міграційної кризи співпраця країн Вишеградської четвірки (V4) “працювала дуже добре”.

Після повномасштабного вторгнення РФ у 2022 році Вишеградська група фактично розпалася: Польща зайняла проукраїнську позицію, тоді як Угорщина – протилежну. Нове об’єднання, якщо його буде створено, ймовірно, включатиме лише три держави – Угорщину, Словаччину та Чехію. Польща під керівництвом Дональда Туска не долучиться до ініціативи через її чітку підтримку України.

Фіцо та Бабіш неодноразово повторювали угорські меседжі, закликаючи до «діалогу з Москвою» замість санкційного тиску. Водночас Бабіша в Чехії критикують за скепсис щодо подальшої допомоги Києву – чинний міністр закордонних справ назвав його потенційною “маріонеткою Орбана” в Європейській раді.