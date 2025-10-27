У швейцарському потязі російськомовний чоловік погрожував родині розправою через українську мову. МЗС просить відреагувати
Політика

Свириденко обговорила очільником МЗС Естонії енергетичну підтримку України

Також обговорили використання заморожених активів РФ для фінансування відбудови.

Свириденко обговорила очільником МЗС Естонії енергетичну підтримку України
Юлія Свириденко і Маргус Цахкна
Фото: Юлія Свириденко

Прем’єр-міністерка України Юлія Свириденко зустрілася з міністром закордонних справ Естонії Маргусом Цахкною та обговорила енергетичну підтримку України в умовах російського терору.

Про це повідомила Юлія Свириденко.

"Нам потрібне обладнання, яке можна швидко встановити, і підтримка партнерів, які розуміють терміновість цих рішень. Естонія готова долучитися до відновлення нашої енергетичної інфраструктури", – зазначає Свириденко.

Також сторони обговорили використання заморожених російських активів для фінансування відбудови.

"Ми просуваємо принцип: Росія зможе претендувати на свої активи лише після повного відшкодування збитків Україні. Реєстр завданих збитків уже створено, і це стане юридичною основою для майбутніх репарацій. Очікуємо, що політичне рішення щодо репараційного кредиту буде ухвалено вже до кінця року", — каже глава уряду.

Під час зустрічі сторони приділили увагу також пілотним концесійним проєктам у Житомирі та створенню з IFC фонду для розвитку публічно-приватного партнерства. Окремий напрям – будівництво дата-центрів в Україні.

Свириденко висловила вдячність естонцям та уряду країни за всебічну підтримку євроінтеграційних прагнень України.
