Свириденко обговорила очільником МЗС Естонії енергетичну підтримку України

Прем’єр-міністерка України Юлія Свириденко зустрілася з міністром закордонних справ Естонії Маргусом Цахкною та обговорила енергетичну підтримку України в умовах російського терору.

Про це повідомила Юлія Свириденко.

"Нам потрібне обладнання, яке можна швидко встановити, і підтримка партнерів, які розуміють терміновість цих рішень. Естонія готова долучитися до відновлення нашої енергетичної інфраструктури", – зазначає Свириденко.

Також сторони обговорили використання заморожених російських активів для фінансування відбудови.

"Ми просуваємо принцип: Росія зможе претендувати на свої активи лише після повного відшкодування збитків Україні. Реєстр завданих збитків уже створено, і це стане юридичною основою для майбутніх репарацій. Очікуємо, що політичне рішення щодо репараційного кредиту буде ухвалено вже до кінця року", — каже глава уряду.

Під час зустрічі сторони приділили увагу також пілотним концесійним проєктам у Житомирі та створенню з IFC фонду для розвитку публічно-приватного партнерства. Окремий напрям – будівництво дата-центрів в Україні.

Свириденко висловила вдячність естонцям та уряду країни за всебічну підтримку євроінтеграційних прагнень України.