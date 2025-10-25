Сибіга про нічний обстріл: "Достатня далекобійність дозволить нам позбавити Росію її засобів терору"

Міністр нагадав, що саме Росія наразі головує в Раді Безпеки ООН.

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга відреагував на нічний обстріл нашої держави Росією і зазначив, що Україні необхідна далекобійна зброя.

"Достатня далекобійність дозволить нам позбавити Росію її засобів терору — прямо в місцях їх виробництва та запуску", – написав він у соцмережі Х.

Сибіга розповів, що черговий російський удар прийшовся по критичній інфраструктурі, енергосистемі, залізниці, житловим будинкам у Києві, а також Дніпропетровській, Харківській, Сумській та інших областях. Є загиблі та поранені.

"Ніхто у світі не хоче продовження цієї війни, крім Росії. Абсурдно, але саме ця країна наразі головує в Раді Безпеки ООН у жовтні 2025 року, хоча сама її присутність в РБ ООН є незаконною", – зауважив глава дипвідомства.

Він наголосив, що російський терор можна і потрібно зупинити колективними діями, посиленням санкційного тиску і зміцненням енергетичної підтримки та обороноздатності України.