Польська та французька компанії підписали оборонні контракти

Йдеться, зокрема, про модульні порохові заряди для 155-мм артилерійських боєприпасів.

Польська та французька компанії підписали оборонні контракти
Корпуси 155-мм снарядів виробництва Франції Forges de Tarbes, 2023 рік.
Фото: Пресслужба Генштаба ЗСУ

Польська компанія PGZ встановлює стратегічне партнерство з французькою компанією EURENCO.

Про це повідомляє Business Insider.

Одним з ключових елементів угоди є план створення спільного підприємства, відповідального за виробництво модульних зарядів у Польщі. 

Відповідно до угоди, в Польщі щорічно вироблятиметься щонайменше 600 тис. одиниць модульних порохових зарядів для 155-мм артилерійських боєприпасів. Це готові, стандартизовані порохові заряди, їхнє призначення — регулювати потужність пострілу шляхом додавання/видалення окремих модулів зарядів для даного снаряда.

Другим підписаним документом став лист про наміри щодо забезпечення поставок стратегічної сировини. Це, у поєднанні з попередніми домовленостями з іноземними партнерами, дає Польщі можливість досягти повного суверенітету у виробництві комплектних боєприпасів калібру 155 мм.
Теми: , , ,
