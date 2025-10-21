Рада продовжила воєнний стан і мобілізацію до 3 лютого

Верховна Рада ухвалила продовження воєнного стану і мобілізації в Україні ще на 90 днів.

Проєкт Закону №14128 про затвердження Указу президента "Про продовження строку дії воєнного стану в Україні" було підтримано 317 голосами народних депутатів. Законопроєкт про мобілізацію підтримали 317 нардепів.

Таким чином воєнний стан продовжується з 5 листопада на 90 діб, тобто до 3 лютого 2026 року.

Це вже 17 голосування за продовження дії воєнного стану та загальної мобілізації. Законопроєкти про продовження воєнного стану і мобілізації регулярно ухвалюють перед завершенням терміну попередніх.

Як повідомлялося, вчора президент Володими Зеленський вніс до парламенту законопроєкти про продовження воєнного стану і мобілізації.