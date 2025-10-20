Юрчишин: розгляд змін до Цивільного кодексу перенесли для доопрацювання з медіа-юристами

Розгляд законопроєкту №14057, що містить зміни до Цивільного кодексу України та викликав критику з боку медіа-юристів, перенесли на наступний тиждень.
Про це повідомив голова парламентського Комітету з питань свободи слова Ярослав Юрчишин.
"Законопроект 14057 за ініціативи автора Ruslan Stefanchuk перенесли з цього тижня на наступний. Щоб дати медіа юристам час напрацювати та погодити з ініціаторам зміни", — ідеться у повідомленні.
Юрчишин додав, що це прояв готовності до діалогу. "Ми точно знайдемо формулювання, які не викликатимуть занепокоєння медіа і відповідатимуть Конституції та міжнародному праву", — додав він.
- 21 вересня у Верховній Раді зареєстрували законопроєкти №14056 і №14057, які пропонують нову редакцію перших двох книг Цивільного Кодексу України.
- Авторами проєктів стали майже 200 нардепів з різних фракцій та груп, а пропоновані зміни «модернізують загальні положення та систему особистих прав, наближаючи цивільне право до європейських стандартів” — так депутати зазначили у пояснювальній записці.
- Один з авторів, спікер ВР Руслан Стефанчук пояснив: оновлення Цивільного кодексу мають стати «справжнім «супермаркетом» правових можливостей для кожного українця».
- Після реєстрації законопроєкту № 14057 про зміни до Цивільного кодексу спалахнула хвиля критики від медіа та правозахисників через норми, які прямо обмежують свободу слова.
- Серед підписантів проєкту був і голова парламентського Комітету з питань свободи слова Ярослав Юрчишин, який згодом відкликав підпис, визнавши, що текст містить ризики для медіа.