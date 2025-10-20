Юрчишин: розгляд змін до Цивільного кодексу перенесли для доопрацювання з медіа-юристами

Розгляд законопроєкту №14057, що містить зміни до Цивільного кодексу України та викликав критику з боку медіа-юристів, перенесли на наступний тиждень.

Про це повідомив голова парламентського Комітету з питань свободи слова Ярослав Юрчишин.

"Законопроект 14057 за ініціативи автора Ruslan Stefanchuk перенесли з цього тижня на наступний. Щоб дати медіа юристам час напрацювати та погодити з ініціаторам зміни", — ідеться у повідомленні.

Юрчишин додав, що це прояв готовності до діалогу. "Ми точно знайдемо формулювання, які не викликатимуть занепокоєння медіа і відповідатимуть Конституції та міжнародному праву", — додав він.