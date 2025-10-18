Від кишенькових до інвестицій: як школярам навчитися правильно розпоряджатися грошима
Сікорський відповів Сіярто, чому Польща не видала Німеччині підозрюваного у підриві "Північних потоків" українця

Сіярто вважає, що Польща таким вчинком підтримує тероризм. Натомість Сікорський зауважив, що знищення інфраструктури агресора, який веде проти твоєї країни війну, називається самозахистом.

Сікорський відповів Сіярто, чому Польща не видала Німеччині підозрюваного у підриві "Північних потоків" українця
ілюстративне фото: Сікорський та Сіярто
Фото: EPA/UPG

Глава МЗС Польщі Радослав Сікорський відповів на закид свого угорського колеги Петера Сіярто щодо того, чому Польща не видала Німеччині підозрюваного у підриві "Північних потоків" українця. 

“Скандал: Польща вважає, що, якщо вам не подобається якась інфраструктура в Європі, ви можете її підірвати. Цим вони дали попередній дозвіл на терористичні атаки в Європі. Польща не лише звільнила [від відповідальності], а й підтримує терориста — ось до чого дійшло європейське верховенство права”, – написав Сіярто.

Позицію Польщі пояснив Радослав Сікорський. 

“Ні, Петере. Коли іноземний агресор бомбардує твою країну, ти можеш законно завдати удару у відповідь, саботуючи можливості агресора фінансувати війну. Це називається самообороною”, – написав глава МЗС Польщі.
Теми: , , , , ,
﻿
