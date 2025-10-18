Сікорський відповів Сіярто, чому Польща не видала Німеччині підозрюваного у підриві "Північних потоків" українця

Глава МЗС Польщі Радослав Сікорський відповів на закид свого угорського колеги Петера Сіярто щодо того, чому Польща не видала Німеччині підозрюваного у підриві "Північних потоків" українця.
“Скандал: Польща вважає, що, якщо вам не подобається якась інфраструктура в Європі, ви можете її підірвати. Цим вони дали попередній дозвіл на терористичні атаки в Європі. Польща не лише звільнила [від відповідальності], а й підтримує терориста — ось до чого дійшло європейське верховенство права”, – написав Сіярто.
Позицію Польщі пояснив Радослав Сікорський.
“Ні, Петере. Коли іноземний агресор бомбардує твою країну, ти можеш законно завдати удару у відповідь, саботуючи можливості агресора фінансувати війну. Це називається самообороною”, – написав глава МЗС Польщі.