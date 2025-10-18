Трамп: зустріч із Зеленським була дуже цікавою і теплою

Президент США Дональд Трамп прокоментував розмову з Володимиром Зеленським.
“Зустріч з президентом України Володимиром Зеленським була дуже цікавою і теплою, але я сказав йому, як і президенту Путіну, що настав час припинити вбивства і укласти УГОДУ!” - написав Трамп.
Він наголосив, що необхідно зупинитися на досягнутому.
“Нехай обидві сторони проголосять перемогу, нехай історія вирішить! Більше ніяких стрілянин, ніяких смертей, ніяких величезних і нераціональних витрат грошей”, - написав президент США.
Трамп вкотре запевнив, що ця війна ніколи б не почалася, якби він був президентом.
- Зустріч із Дональдом Трампом була продуктивною, сказав український президент Володимир Зеленський на пресконференції. Обговорили багато тем, зокрема протиповітряну оборону.