Трамп: зустріч із Зеленським була дуже цікавою і теплою

Президент США Дональд Трамп прокоментував розмову з Володимиром Зеленським.

“Зустріч з президентом України Володимиром Зеленським була дуже цікавою і теплою, але я сказав йому, як і президенту Путіну, що настав час припинити вбивства і укласти УГОДУ!” - написав Трамп.

Він наголосив, що необхідно зупинитися на досягнутому.

“Нехай обидві сторони проголосять перемогу, нехай історія вирішить! Більше ніяких стрілянин, ніяких смертей, ніяких величезних і нераціональних витрат грошей”, - написав президент США.

Трамп вкотре запевнив, що ця війна ніколи б не почалася, якби він був президентом.