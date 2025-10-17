Зеленський у Штатах зустрівся із представниками компанії, що виробляє Patriot

Президент України Володимир Зеленський, який перебуває із візитом у США, зустрівся із представниками оборонної компанії Raytheon, яка, зокрема, виробляє системи Patriot.

Про це розповіли у телеграмі президента.

"Розповів про ситуацію на полі бою та посилення Росією ударів проти наших людей і цивільної інфраструктури", – йдеться у повідомленні. У Офісі президента зазначили, що за словами глави держави, Росія не досягає жодної зі своїх цілей, саме тому посилює удари по цивільній інфраструктурі та людях, зокрема б’є по енергетичній системі. Під час атак росіяни застосовують понад 500 дронів і десятки ракет за добу.

Глава держави наголосив, що Україна потребує посилення протиповітряної оборони системами й ракетами до них, і розповів про конкретні потреби.

У телеграмі Зеленського йдеться, що "існують рішення, які можуть посилити захист життя в Україні", тому працюють на всіх рівнях, щоб забезпечити їх реалізацію.

Представники компанії висловили співчуття українцям, які втратили своїх рідних та близьких через російські удари, і запевнили в готовності підтримати Україну зі свого боку.

Сторони обговорили виробничі спроможності компанії Raytheon, можливі шляхи співпраці для зміцнення ППО та збільшення далекобійних спроможностей України, перспективи українсько-американського виробництва.