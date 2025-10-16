Джерела: керівниця департаменту охорони здоров'я КМДА Гінзбург іде з посади
Білий дім: Трамп вважає можливою зустріч Зеленського з Путіним

Трамп хотів би, аби ця зустріч відбулась.

Білий дім: Трамп вважає можливою зустріч Зеленського з Путіним
Президент США Дональд Трамп
Фото: EPA/UPG

Речниця Білого дому Керолайн Левітт прокоментувала думку Дональда Трампа щодо зустрічі президента України Володимира Зеленського та російського Володимира Путіна, повідомляє Укрінформ.

“Я думаю, він вважає це можливим, і він, звісно, хотів би, щоб це сталося”, - відповіла Левітт на запитання, чи вважає Трамп можливим зібрати в одній кімнаті Зеленського й Путіна.

Втім, вона відмовилася коментувати, що потрібно для того, щоб Путін погодився на зустріч з Володимиром Зеленським.

“Не хочу вдаватися в це, але, як я щойно сказала, президент (Трамп – ред.) і президент Путін обговорювали зустріч у Будапешті, тож президент Трамп обговорить цю можливість із президентом Зеленським, коли він буде тут, у Білому домі, завтра”, - сказала Левітт.

Вона запевнила, що телефонна розмова Трампа з Путіним, а також запланована зустріч президента США з Володимиром Зеленським є спробою “зрушити справу з місця мирним шляхом і покласти край цьому конфлікту”.
