Трамп знову сказав, що Індія більше не буде купувати російську нафту

Президент США запевнив, що Індія зменшила обсяги закупівлі нафти з РФ.

Трамп знову сказав, що Індія більше не буде купувати російську нафту
Дональд Трамп
Фото: EPA/UPG

Президент США Дональд Трамп під час обіду із президентом України Володимиром Зеленським знову прокоментував купівлю Індією російської нафти.

Про це повідомляє Суспільне.

"Індія більше не буде купувати російську нафту. Вони вже зменшили обсяги і практично припинили. Вони відступають. Вони купували близько 38% нафти, але більше цього не робитимуть", — сказав Трамп.

Він також нагадав, що Угорщина перебуває у "скрутному становищі", оскільки країна не має виходу до моря і залежить від одного старого трубопроводу.

"Їм, знаєте, дуже важко дістати нафту. Я це розумію", — додав президент США.

Що передувало цій заяві Трампа

  • Під час заходу для преси у Білому домі президент США Дональд Трамп заявив, що Індія припинить купувати російську нафту.
  • Згодом медіа повідомили, що деякі індійські нафтопереробні компанії готуються поступово скорочувати імпорт російської нафти через тиск з боку США.
  • В свою чергу представник індійського уряду зазначив, що сумнівається у заяві Трампа про те, що прем’єр-міністр Індії Нарендра Моді нібито зателефонував йому та пообіцяв припинити закупівлі російської нафти.
  • Також стало відомо, що дві індійські нафтопереробні компанії вперше придбали 4 млн барелів сирої нафти з Гаяни у американської корпорації ExxonMobil.
