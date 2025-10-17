Трамп знову сказав, що Індія більше не буде купувати російську нафту

Президент США Дональд Трамп під час обіду із президентом України Володимиром Зеленським знову прокоментував купівлю Індією російської нафти.

Про це повідомляє Суспільне.

"Індія більше не буде купувати російську нафту. Вони вже зменшили обсяги і практично припинили. Вони відступають. Вони купували близько 38% нафти, але більше цього не робитимуть", — сказав Трамп.

Він також нагадав, що Угорщина перебуває у "скрутному становищі", оскільки країна не має виходу до моря і залежить від одного старого трубопроводу.

"Їм, знаєте, дуже важко дістати нафту. Я це розумію", — додав президент США.

Що передувало цій заяві Трампа