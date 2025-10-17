В уряді Індії заперечують заяву Трампа про відмову країни від російської нафти

Речник Міністерства закордонних справ Індії заявив журналістам, що йому невідомо про розмову між Трампом і Моді.

Представник індійського уряду сумнівається у заяві президента США Дональда Трампа про те, що прем’єр-міністр Індії Нарендра Моді нібито зателефонував йому та пообіцяв припинити закупівлі російської нафти.

Про це повідомляє Politico.

Рандхір Джайсвал, речник Міністерства закордонних справ Індії, під час щотижневого брифінгу для ЗМІ у четвер заявив журналістам, що йому невідомо про розмову між Трампом і Моді. Він також підкреслив, що “тривають дискусії” щодо поглиблення енергетичної співпраці зі Сполученими Штатами, але не підтвердив твердження Трампа про те, що Індія припиняє закупівлі російської нафти.

“Індія є значним імпортером нафти та газу. Нашим постійним пріоритетом є захист інтересів індійського споживача в умовах нестабільної енергетичної ситуації. Наша імпортна політика повністю керується цією метою”, ‒ зазначив Джайсвал.

За словами президента США, Моді запевнив його, що “вони не купуватимуть нафту з Росії”. Трамп назвав це “великим кроком”.

Індія отримує приблизно третину своєї нафти з Росії ‒ свого найбільшого постачальника. Адміністрація Трампа стверджує, що Кремль використовує закупівлі Індією російської нафти для фінансування війни з Україною.

Колишні чиновники США та Індії заявили, що розбіжності в позиціях двох країн відображають їхні напружені стосунки. За їхніми словами, Трамп прагне оголосити дипломатичну перемогу та посилити тиск на президента Росії Володимира Путіна, тоді як Моді рішуче налаштований не виглядати так, ніби він піддався американському тиску.