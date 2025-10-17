Німеччина заявила про готовність Заходу надати Україні новий багатомільярдний кредит

ФРН запевнила, що і надалі підтримуватиме нашу державу.

Захід «рухається у правильному напрямку», щоб виділити Україні ще один кредит на кілька мільярдів євро.

Про це заявив міністр фінансів Німеччини Ларс Клінгбайль, пише видання n-tv.

Як повідомив Клінгбайль під час осінньої сесії МВФ у Вашингтоні, Берлін і надалі підтримуватиме Україну.

«Війна має завершитися справедливим миром. Для цього потрібно зберігати тиск на президента Росії Володимира Путіна», — сказав міністр.