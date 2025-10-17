Німеччина заявила про готовність Заходу надати Україні новий багатомільярдний кредит

Захід «рухається у правильному напрямку», щоб виділити Україні ще один кредит на кілька мільярдів євро.
Про це заявив міністр фінансів Німеччини Ларс Клінгбайль, пише видання n-tv.
Як повідомив Клінгбайль під час осінньої сесії МВФ у Вашингтоні, Берлін і надалі підтримуватиме Україну.
«Війна має завершитися справедливим миром. Для цього потрібно зберігати тиск на президента Росії Володимира Путіна», — сказав міністр.
- Прем’єрка Юлія Свириденко напередодні взяла участь у зустрічі міністрів фінансів і керівників центральних банків країн G7, яка відбулася у Вашингтоні. Глава уряду повідомила, що у бюджеті України на 2026 рік пріоритетами залишаються оборона, підтримка економічної стабільності та громадян. Вона додала, що нова програма співпраці з МВФ, яку готують спільно з партнерами, передбачатиме фінансування цих напрямів.