«Помилишся – заплатиш з власної кишені», – як полковник медичної служби Ігор Щербаков вчить лікарів бути начмедами
«Помилишся – заплатиш з власної кишені», – як полковник медичної служби Ігор Щербаков вчить лікарів бути начмедами
Дівчинка, що вижила під час авіатрощі гелікоптера ДСНС у Броварах, продовжує лікування після важких опіків
Дівчинка, що вижила під час авіатрощі гелікоптера ДСНС у Броварах, продовжує лікування після важких опіків
Від кишенькових до інвестицій: як школярам навчитися правильно розпоряджатися грошима
ФотоВід кишенькових до інвестицій: як школярам навчитися правильно розпоряджатися грошима
Садовий: зима може бути складною, від завтра переводимо Львів у режим тестування всіх ресурсів міста
ВідеоСадовий: зима може бути складною, від завтра переводимо Львів у режим тестування всіх ресурсів міста
З 1 січня в Україні набуде чинності новий календар щеплень: що треба знати всім в Україні і тим, чиї діти мігрують між країнами
З 1 січня в Україні набуде чинності новий календар щеплень: що треба знати всім в Україні і тим, чиї діти мігрують між країнами
Справа Труханова: позбавлення громадянства тягне за собою втрату посади мера?
Справа Труханова: позбавлення громадянства тягне за собою втрату посади мера?
Греція стане першою країною ЄС, яка запровадить 13-годинний робочий день
Греція стане першою країною ЄС, яка запровадить 13-годинний робочий день
Що не так з мобілізацією
Що не так з мобілізацією
У Києві після атаки Росії призупинив роботу завод одного з найбільших в Україні виробників хумусу
У Києві після атаки Росії призупинив роботу завод одного з найбільших в Україні виробників хумусу
У швейцарському потязі російськомовний чоловік погрожував родині розправою через українську мову. МЗС просить відреагувати
ВідеоУ швейцарському потязі російськомовний чоловік погрожував родині розправою через українську мову. МЗС просить відреагувати
ГоловнаСвіт

Ізраїль ідентифікував тіло ще одного заручника, переданого зі Смуги Гази

Це вже 10-те тіло заручника, яке ХАМАС повернув з початку припинення вогню понад тиждень тому. 

Ізраїль ідентифікував тіло ще одного заручника, переданого зі Смуги Гази
Місто Газа, жовтень 2025 року
Фото: EPA/UPG

Ізраїль ідентифікував тіло ще одного заручника, переданого зі Смуги Гази в п'ятницю, як 75-річного Еліягу Маргаліта. Про це повідомили Euronews з посиланням на офіс прем'єр-міністра Біньяміна Нетаньягу. 

Ізраїльська армія та сили безпеки отримали труну від Міжнародного комітету Червоного Хреста в Газі. Потім її направили до Національного центру судової медицини Ізраїлю для ідентифікації.

Чоловіка вбили у Нір-Озі, а його тіло вивезли з кінної стайні, де він працював у кібуці, час нападу на ХАМАСу на Ізраїль 7 жовтня 2023 року.

Це вже 10-те тіло заручника, яке ХАМАС повернув з початку припинення вогню понад тиждень тому. Угруповання передало 11-те тіло цього тижня, але це не було тіло заручника. 

Пошуки останків тривають після попередження президента США Дональда Трампа про те, що він дозволить Ізраїлю відновити війну, якщо ХАМАС не поверне тіла усіх 28 заручників.

ХАМАС заявив, що дотримується угоди про припинення вогню, включно з передачею тіл. Однак пошуки уповільнюються через масштабні руйнування та наявність небезпечних, нерозірваних боєприпасів. Угруповання також повідомило посередникам, що деякі тіла перебувають у районах, контрольованих ізраїльськими силами.

Тіло Маргаліта знайшли після того, як два бульдозери викопали котловани в місті Хан-Юніс.

  • Повернення тіл заручників, як передбачено умовами перемир’я, є одним із головних пунктів угоди поряд із постачанням допомоги в Газу, відкриттям кордонів і відбудовою.
  • Водночас, за даними органів охорони здоров'я Гази, Ізраїль передав загалом 90 палестинських ув’язнених.
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies