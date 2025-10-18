Це вже 10-те тіло заручника, яке ХАМАС повернув з початку припинення вогню понад тиждень тому.

Ізраїль ідентифікував тіло ще одного заручника, переданого зі Смуги Гази в п'ятницю, як 75-річного Еліягу Маргаліта. Про це повідомили Euronews з посиланням на офіс прем'єр-міністра Біньяміна Нетаньягу.

Ізраїльська армія та сили безпеки отримали труну від Міжнародного комітету Червоного Хреста в Газі. Потім її направили до Національного центру судової медицини Ізраїлю для ідентифікації.

Чоловіка вбили у Нір-Озі, а його тіло вивезли з кінної стайні, де він працював у кібуці, час нападу на ХАМАСу на Ізраїль 7 жовтня 2023 року.

Це вже 10-те тіло заручника, яке ХАМАС повернув з початку припинення вогню понад тиждень тому. Угруповання передало 11-те тіло цього тижня, але це не було тіло заручника.

Пошуки останків тривають після попередження президента США Дональда Трампа про те, що він дозволить Ізраїлю відновити війну, якщо ХАМАС не поверне тіла усіх 28 заручників.

ХАМАС заявив, що дотримується угоди про припинення вогню, включно з передачею тіл. Однак пошуки уповільнюються через масштабні руйнування та наявність небезпечних, нерозірваних боєприпасів. Угруповання також повідомило посередникам, що деякі тіла перебувають у районах, контрольованих ізраїльськими силами.

Тіло Маргаліта знайшли після того, як два бульдозери викопали котловани в місті Хан-Юніс.