The Telegraph: у Польщі все більше цивільних готуються до можливої агресії Росії

Усе більше поляків долучаються до організацій, які навчають виживанню, стрільбі та тактиці.

У Польщі дедалі більше цивільних проходять курси виживання, навчаються стрільбі та беруть участь у військових тренуваннях, готуючись до потенційної війни з Росією, повідомляє журналіст видання The Telegraph Джеймс Ротвелл.

Польщу вважають однією з європейських країн, що можуть опинитися на передовій у разі нападу РФ на держави НАТО. Уряд планує розширити базову військову підготовку для дорослого населення та збільшити оборонні витрати до близько 4,5% ВВП у 2025 році.

За даними видання, усе більше поляків долучаються до організацій, які навчають виживанню, стрільбі та тактиці — зокрема до Польської мережі виживальників, стрілецьких клубів і волонтерських формувань.

Засновник Польської мережі виживальників Пьотр Чурілло розповів, що до спільноти вже приєдналися десятки тисяч людей, які тренуються діяти у випадку бойових дій і відпрацьовують партизанські навички.

Інструктори зі стрільби зазначають, що попит на навчання різко зріс після початку повномасштабної війни Росії проти України та останніх інцидентів із безпілотниками над польською територією.

Крім того, деякі організації, як-от Związek Strzelecki у Лодзі, проводять курси самооборони й першої допомоги для підлітків та молоді.