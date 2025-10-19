У Куп’янському районі внаслідок обстрілу Росії загинув чоловік

"19 жовтня близько 08:30 російські війська здійснили черговий удар по населеному пункту Куп’янського району в Харківській області. Внаслідок ворожої атаки, ймовірно із застосуванням реактивної системи залпового вогню, загинув 71-річний місцевий мешканець”, - йдеться в повідомленні.

Про це повідомила Нацполіція.

У Куп’янську залишається менше тисячі жителів

Сьогодні вранці російські війська здійснили черговий удар по Харківщині.

