У Куп’янському районі внаслідок обстрілу Росії загинув чоловік

Сьогодні вранці російські війська здійснили черговий удар по Харківщині.

У Куп’янському районі внаслідок обстрілу Росії загинув чоловік
У Куп’янську залишається менше тисячі жителів
Фото: Суспільне Харків

Російські війська вранці обстріляли один із населених пунктів Куп’янського району Харківської області. Внаслідок атаки загинув 71-річний місцевий житель.

Про це повідомила Нацполіція. 

"19 жовтня близько 08:30 російські війська здійснили черговий удар по населеному пункту Куп’янського району в Харківській області. Внаслідок ворожої атаки, ймовірно із застосуванням реактивної системи залпового вогню, загинув 71-річний місцевий мешканець”, - йдеться в повідомленні.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за ст. 438 (воєнні злочини) Кримінального кодексу.

  • 12 жовтня війська РФ вдарили по місту Купʼянськ. Через удар загинула 59-річна жінка. Отримав множинні поранення 63-річний цивільний чоловік. 
