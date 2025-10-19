У Куп’янському районі внаслідок обстрілу Росії загинув чоловік

Російські війська вранці обстріляли один із населених пунктів Куп’янського району Харківської області. Внаслідок атаки загинув 71-річний місцевий житель.
Про це повідомила Нацполіція.
"19 жовтня близько 08:30 російські війська здійснили черговий удар по населеному пункту Куп’янського району в Харківській області. Внаслідок ворожої атаки, ймовірно із застосуванням реактивної системи залпового вогню, загинув 71-річний місцевий мешканець”, - йдеться в повідомленні.
Слідчі відкрили кримінальне провадження за ст. 438 (воєнні злочини) Кримінального кодексу.
- 12 жовтня війська РФ вдарили по місту Купʼянськ. Через удар загинула 59-річна жінка. Отримав множинні поранення 63-річний цивільний чоловік.