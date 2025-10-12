«У державній лікарні можна створити квітучий сад»: як головний лікар з Тернопільщини Віктор Гунька запалює в соцмережах
«У державній лікарні можна створити квітучий сад»: як головний лікар з Тернопільщини Віктор Гунька запалює в соцмережах
Помер журналіст-розслідувач, співзасновник порталу «Наші Гроші» Олекса Шалайський
Готуємось до відключень: що має бути в аптечці і як правильно зберігати ліки, якщо світла довго не буде
Після ракетного удару РФ військових з Гончарівського навчального центру переміщують у безпечніші регіони України
Зеленський: у дронах і ракетах, якими РФ атакувала вчора, було понад 100 тис. іноземних компонентів
Зимова кампанія України
Сьогодні відбувся комбінований обмін полоненими: Україна повернула 205 військових та цивільних
Росія розпочала перезапуск Запорізької АЕС. Дипломатія не працює, але Кремль можна зупинити
У Києві після атаки Росії призупинив роботу завод одного з найбільших в Україні виробників хумусу
Rzeczpospolita: житловий будинок у Польщі пошкодив не російський дрон, а польська ракета з винищувача F-16
РФ здійснила обстріл Куп'янська на Харківщині, є жертви

Унаслідок обстрілу загинула 59-річна жінка, множинні поранення 63-річний цивільний чоловік. 

РФ здійснила обстріл Куп'янська на Харківщині, є жертви
наслідки російського обстрілу Куп'янська 5 серпня 2025 року

Росіяни атакували місто Куп'янськ на Харківщині, унаслідок чого загинула літня жінка, поранень зазнав 63-річний чоловік. 

Про це інформує поліція Харківщини.

"12 жовтня війська рф вдарили по місту Купʼянськ. Через удар загинула 59-річна жінка. Отримав множинні поранення 63-річний цивільний чоловік. Постраждалого госпіталізували до найближчого стабілізаційного пункту для надання медичної допомоги", ідеться у повідомленні. 

На місце події виїхала слідчо-оперативна група Купʼянського РВП. Поліцейські Харківщини документують черговий воєнний злочин рф та збирають докази для слідства. 

  • Уночі росіяни вдарили по місту Чугуїв. Унаслідок обстрілів постраждали жінки 59 і 78 років, чоловіки 54 і 69 років та 12-річна дівчинка. 
