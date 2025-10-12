РФ здійснила обстріл Куп'янська на Харківщині, є жертви

Росіяни атакували місто Куп'янськ на Харківщині, унаслідок чого загинула літня жінка, поранень зазнав 63-річний чоловік.

Про це інформує поліція Харківщини.

"12 жовтня війська рф вдарили по місту Купʼянськ. Через удар загинула 59-річна жінка. Отримав множинні поранення 63-річний цивільний чоловік. Постраждалого госпіталізували до найближчого стабілізаційного пункту для надання медичної допомоги", ідеться у повідомленні.

На місце події виїхала слідчо-оперативна група Купʼянського РВП. Поліцейські Харківщини документують черговий воєнний злочин рф та збирають докази для слідства.