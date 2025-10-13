Після ракетного удару РФ військових з Гончарівського навчального центру переміщують у безпечніші регіони України
​СБУ повідомила про підозру двом російським полковникам, причетних до ракетного удару по багатоповерхівці в Умані в 2023 році

Тоді загинуло 24 місцевих жителі, серед них – шестеро дітей. Ще вісім цивільних дістали поранення.

​СБУ повідомила про підозру двом російським полковникам, причетних до ракетного удару по багатоповерхівці в Умані в 2023 році
Фото: СБУ

Служба безпеки зібрала доказову базу на ще двох високопосадовців російської армії, які причетні до авіаатаки по Черкащині 28 квітня 2023 року. Тоді росіяни вдарили по багатоквартирному будинку в Умані двома крилатими ракетами класу "повітря-земля". Загинуло 24 місцевих жителі, серед них – шестеро дітей. Ще вісім цивільних дістали поранення.

Про це повідомляє пресцентр СБУ.

Крім знищеної багатоповерхівки значних руйнувань зазнали сім прилеглих будинків, шість підприємств та 70 цивільних автомобілів.

За даними слідства, загальне керування операцією здійснював генерал-лейтенант Сергій Кобилаш – командувач дальньої авіації військово-повітряних сил РФ, який раніше вже отримав від СБУ підозру за вчинення воєнних злочинів.

За його наказом підготовкою та здійсненням ракетного удару по цивільній інфраструктурі займались:

  • полковник Микола Варпахович – командир 22-ї важкої бомбардувальної авіаційної дивізії РФ;
  • полковник Олег Скітський – командир 121-го важкого бомбардувального авіаційного полку дальньої авіації РФ.

Наразі слідчі заочно повідомили про підозру його підлеглим: Варпаховичу та Скітському за ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України (воєнні злочини, вчинені за попередньою змовою групою осіб). Тривають комплексні заходи для притягнення кожного з них до відповідальності. 

Що відомо про атаку 28 квітня 2023 року 

  • 28 квітня 2023 року російська ракета влучила в багатоповерхівку в Умані, спричинивши загибель щонайменше 24 людей, серед яких були діти. Удар стався вночі, коли більшість мешканців спали.
  • 29 травня в Умані завершилася пошуково-рятувальна операція на місці російського ракетного удару. На той час внаслідок російського удару по багатоповерхівці загинуло 23 людини: 22 дістали з-під завалів, ще одна людина померла в лікарні. Серед загиблих – шестеро дітей: троє хлопчиків (півтора, 16 та 17 років) та троє дівчаток (8, 11 та 14 років).
  • Пізніше, в липні, в лікарні померла жінка, яка дістала поранення під час удару. 
