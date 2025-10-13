​СБУ повідомила про підозру двом російським полковникам, причетних до ракетного удару по багатоповерхівці в Умані в 2023 році

Тоді загинуло 24 місцевих жителі, серед них – шестеро дітей. Ще вісім цивільних дістали поранення.

Служба безпеки зібрала доказову базу на ще двох високопосадовців російської армії, які причетні до авіаатаки по Черкащині 28 квітня 2023 року. Тоді росіяни вдарили по багатоквартирному будинку в Умані двома крилатими ракетами класу "повітря-земля". Загинуло 24 місцевих жителі, серед них – шестеро дітей. Ще вісім цивільних дістали поранення.

Про це повідомляє пресцентр СБУ.

Крім знищеної багатоповерхівки значних руйнувань зазнали сім прилеглих будинків, шість підприємств та 70 цивільних автомобілів.

За даними слідства, загальне керування операцією здійснював генерал-лейтенант Сергій Кобилаш – командувач дальньої авіації військово-повітряних сил РФ, який раніше вже отримав від СБУ підозру за вчинення воєнних злочинів.

За його наказом підготовкою та здійсненням ракетного удару по цивільній інфраструктурі займались:

полковник Микола Варпахович – командир 22-ї важкої бомбардувальної авіаційної дивізії РФ;

полковник Олег Скітський – командир 121-го важкого бомбардувального авіаційного полку дальньої авіації РФ.

Наразі слідчі заочно повідомили про підозру його підлеглим: Варпаховичу та Скітському за ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України (воєнні злочини, вчинені за попередньою змовою групою осіб). Тривають комплексні заходи для притягнення кожного з них до відповідальності.

Що відомо про атаку 28 квітня 2023 року