Посадовців Західного управління міграційної служби запідозрили в вимаганні хабарів за дозвіл на проживання іноземців

За даними слідства, в схему були задіяні троє людей, а організував її начальник відділу.

Посадовців Західного міжрегіонального управління Державної міграційної служби підозрюють у вимаганні і отриманні неправомірної вигоди від іноземців. Начальник відділу отримав підозру в організації механізму заробітку на оформленні дозвільних документів і посвідок для проживання для продовження перебування іноземців в Україні.

За даними слідства, до схеми він залучив підлеглого і цивільну людину, яка була посередником під час передачі коштів. Зловмисників викрили після чергового отримання неправомірної вигоди, повідомили в Офісі генерального прокурора.

За місцем роботи і проживання фігурантів справи провели обшуки. Дії посадовців кваліфікували за ч. 3 ст. 368 КК України (Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою), цивільного посередника – ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 368 КК України (співучасть і попередня стаття).

"Правоохоронці задокументували неодноразові факти вимагання грошових коштів та їх отримання від п'яти іноземців. Наразі встановлено одержання понад 150 тис грн неправомірної вигоди", – розповіли в Офісі генерального прокурора.

Усіх підозрюваних утримують під вартою, а їхнє майно арештували.