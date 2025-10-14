Посадовців Західного управління міграційної служби запідозрили в вимаганні хабарів за дозвіл на проживання іноземців

Садовий: зима може бути складною, від завтра переводимо Львів у режим тестування всіх ресурсів міста
ВідеоСадовий: зима може бути складною, від завтра переводимо Львів у режим тестування всіх ресурсів міста
Зимова кампанія України
Зимова кампанія України
До Музейного фонду України надійшов єдиний збережений в світі екземпляр літака Ан-6 та раритетний літак Ан-2П
ФотоДо Музейного фонду України надійшов єдиний збережений в світі екземпляр літака Ан-6 та раритетний літак Ан-2П
Джерела: керівниця департаменту охорони здоров'я КМДА Гінзбург іде з посади
ЕксклюзивДжерела: керівниця департаменту охорони здоров'я КМДА Гінзбург іде з посади
Зеленський: у дронах і ракетах, якими РФ атакувала вчора, було понад 100 тис. іноземних компонентів
Зеленський: у дронах і ракетах, якими РФ атакувала вчора, було понад 100 тис. іноземних компонентів
Готуємось до відключень: що має бути в аптечці і як правильно зберігати ліки, якщо світла довго не буде
Готуємось до відключень: що має бути в аптечці і як правильно зберігати ліки, якщо світла довго не буде
Rzeczpospolita: житловий будинок у Польщі пошкодив не російський дрон, а польська ракета з винищувача F-16
Rzeczpospolita: житловий будинок у Польщі пошкодив не російський дрон, а польська ракета з винищувача F-16
Росія розпочала перезапуск Запорізької АЕС. Дипломатія не працює, але Кремль можна зупинити
Росія розпочала перезапуск Запорізької АЕС. Дипломатія не працює, але Кремль можна зупинити
Після ракетного удару РФ військових з Гончарівського навчального центру переміщують у безпечніші регіони України
Після ракетного удару РФ військових з Гончарівського навчального центру переміщують у безпечніші регіони України
У Києві після атаки Росії призупинив роботу завод одного з найбільших в Україні виробників хумусу
У Києві після атаки Росії призупинив роботу завод одного з найбільших в Україні виробників хумусу
ГоловнаСуспільствоПодії

Посадовців Західного управління міграційної служби запідозрили в вимаганні хабарів за дозвіл на проживання іноземців

За даними слідства, в схему були задіяні троє людей, а організував її начальник відділу. 

Посадовців Західного управління міграційної служби запідозрили в вимаганні хабарів за дозвіл на проживання іноземців
Посадовців міграційної служби підозрюють у поборах з іноземців
Фото: Офіс генпрокурора

Посадовців Західного міжрегіонального управління Державної міграційної служби підозрюють у вимаганні і отриманні неправомірної вигоди від іноземців. Начальник відділу отримав підозру в організації механізму заробітку на оформленні дозвільних документів і посвідок для проживання для продовження перебування іноземців в Україні.

За даними слідства, до схеми він залучив підлеглого і цивільну людину, яка була посередником під час передачі коштів. Зловмисників викрили після чергового отримання неправомірної вигоди, повідомили в Офісі генерального прокурора.

За місцем роботи і проживання фігурантів справи провели обшуки. Дії посадовців кваліфікували за ч. 3 ст. 368 КК України (Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою), цивільного посередника –  ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 368 КК України (співучасть і попередня стаття). 

"Правоохоронці задокументували неодноразові факти вимагання грошових коштів та їх отримання від п'яти іноземців. Наразі встановлено одержання понад 150 тис грн неправомірної вигоди", – розповіли в Офісі генерального прокурора. 

Усіх підозрюваних утримують під вартою, а їхнє майно арештували. 
Теми:
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies