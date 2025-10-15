Троє мешканців Сумщини постраждали унаслідок російських атак

Упродовж доби російські війська поранили трьох мирних мешканців Сумщини. Ворог обстріляв 23 населені пункти області.
Як розповіли у ОВА, в Миропільській громаді внаслідок удару ворожого FPV-дрону поранення отримав 31-річний чоловік. У Середино-Будській громаді внаслідок атаки FPV-дронів постраждали 47-річна жінка та 47-річний чоловік.
Протягом доби російські війська здійснили понад 40 обстрілів по 23 населених пунктах в 12 територіальних громадах області. Найбільше обстрілів зафіксовано у Сумському, Шосткинському районах.
Під ударами ворога були населені пункти таких громад:
- Миколаївська сільська
- Миропільська
- Юнаківська
- Хотінська
- Білопільська
- Краснопільська
- Глухівська
- Есманьська
- Шалигинська
- Дружбівська
- Середино-Будська
- Великописарівська.
Ворог активно здійснив майже 20 ударів КАБ, бив FPV-дронами, БпЛА по території Сумщини.
Пошкоджено та зруйновано об’єкти цивільної інфраструктури:
- у Краснопільській громаді пошкоджені житлові будинки;
- у Середино-Будській громаді пошкоджені житлові будинки;
- у Білопільській громаді пошкоджено вантажний автомобіль;
- у Миколаївській сільській громаді пошкоджено приватні житлові будинки, автомобіль.
Вдалося евакуювати 5 людей. За добу повітряна тривога в області тривала 14 годин 3 хвилини.
- Нещодавно Володимир Зеленський повідомив, що Сили оборони стримали нову хвилю російських атак у Сумській і Донецькій областях.