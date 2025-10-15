Справа Труханова: позбавлення громадянства тягне за собою втрату посади мера?
Справа Труханова: позбавлення громадянства тягне за собою втрату посади мера?
Троє мешканців Сумщини постраждали унаслідок російських атак

Ворог обстріляв 23 населені пункти області. 

Троє мешканців Сумщини постраждали унаслідок російських атак
наслідки російської атаки, ілстративне фото
Фото: ДСНС

Упродовж доби російські війська поранили трьох мирних мешканців Сумщини. Ворог обстріляв 23 населені пункти області. 

Як розповіли у ОВА, в Миропільській громаді внаслідок удару ворожого FPV-дрону поранення отримав 31-річний чоловік. У Середино-Будській громаді внаслідок атаки FPV-дронів постраждали 47-річна жінка та 47-річний чоловік.

Протягом доби російські війська здійснили понад 40 обстрілів по 23 населених пунктах в 12 територіальних громадах області. Найбільше обстрілів зафіксовано у Сумському, Шосткинському районах.

Під ударами ворога були населені пункти таких громад:

  • Миколаївська сільська
  • Миропільська
  • Юнаківська
  • Хотінська
  • Білопільська
  • Краснопільська 
  • Глухівська
  • Есманьська
  • Шалигинська
  • Дружбівська
  • Середино-Будська
  • Великописарівська.

Ворог активно здійснив майже 20 ударів КАБ, бив FPV-дронами, БпЛА по території Сумщини.

Пошкоджено та зруйновано об’єкти цивільної інфраструктури:

  • у Краснопільській громаді пошкоджені житлові будинки;
  • у Середино-Будській громаді пошкоджені житлові будинки;
  • у Білопільській громаді пошкоджено вантажний автомобіль;
  • у Миколаївській сільській громаді пошкоджено приватні житлові будинки, автомобіль.

Вдалося евакуювати 5 людей. За добу повітряна тривога в області тривала 14 годин 3 хвилини.

  • Нещодавно Володимир Зеленський повідомив, що Сили оборони стримали нову хвилю російських атак у Сумській і Донецькій областях.
